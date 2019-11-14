Силовики в Армении озвучили схему принуждения рожениц к отказу от детей

14 ноября 2019, 14:51

Сотрудники роддома в Армении угрозами вынуждали женщин отказываться от младенцев, чтобы их могли усыновить граждане Италии, предположила Служба нацбезопасности страны.

По версия следствия, двое граждан Армении помогли гражданам Италии усыновить более 30 родившихся в Армении детей, пользуясь связями в одном из республиканских роддомов, сотрудники которого вынуждали женщин отказываться от новорожденных, сообщил сегодня пресс-центр Службы национальной безопасности Армении.

"Жертвами преступной группы стали более десятка женщин, обратившиеся по личным или социальным причинам к искусственному прерыванию беременности с 2016 по 2018 годы. Угрожая раскрыть факт беременности, предоставляя неверную информацию о болезнях у новорожденных, женщин принуждали писать отказ от детей и подписывать разрешение на их усыновление", - говорится в опубликованном сегодня на сайте СНБ сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Следователи считают, что, добившись от матерей отказа от детей, новорожденных распределяли в детдома, при этом сотрудники детских домов, злоупотребляя полномочиями, нарушали права граждан Армении на приоритетное усыновление младенцев.

"Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие", - сообщила пресс-служба ведомства, не уточнив, по каким статьям УК Армении возбуждено дело. Имена и должности подозреваемых в пресс-релизе также не указаны.