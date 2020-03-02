02 марта 2020, 20:06
Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин
Проезд легковых автомобилей через КПП "Верхний Ларс" возобновлен на третий день после закрытия дороги. Ограничения для большегрузов сохраняются.
Как информировал "Кавказский узел", вечером 29 февраля Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех машин. Для грузовиков этот запрет действует с утра 28 февраля.
Сегодня в 18.00 мск дорога была открыта с ограничениями для большегрузного транспорта. Это произошло благодаря расчистке грузинского участка трассы, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.
Комментаторы на странице в соцсети "ВКонтакте" "Ситуация на КПП Верхний Ларс" подтвердили, что проезд вновь открыт. "Границу открыли", - написал около 19.00 мск пользователь соцсети Nugzar Khuskivadze.
Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 20.05 мск контроль проходят легковые машины с обеих сторон. При это на выезде из России видна как очередь из грузовиков, так и очередь из легковых автомобилей. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".
Военно-Грузинская дорога - единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге. С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха -3 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 3 марта также без осадков, похолодает до -9, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.