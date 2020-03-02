Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

02 марта 2020, 20:06

Проезд легковых автомобилей через КПП "Верхний Ларс" возобновлен на третий день после закрытия дороги. Ограничения для большегрузов сохраняются.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 29 февраля Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех машин. Для грузовиков этот запрет действует с утра 28 февраля.

Сегодня в 18.00 мск дорога была открыта с ограничениями для большегрузного транспорта. Это произошло благодаря расчистке грузинского участка трассы, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Комментаторы на странице в соцсети "ВКонтакте" "Ситуация на КПП Верхний Ларс" подтвердили, что проезд вновь открыт. "Границу открыли", - написал около 19.00 мск пользователь соцсети Nugzar Khuskivadze.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 20.05 мск контроль проходят легковые машины с обеих сторон. При это на выезде из России видна как очередь из грузовиков, так и очередь из легковых автомобилей. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге. С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".