Участок Военно-Грузинской дороги полностью закрыт

29 февраля 2020, 23:49

Движение по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ - Ларс запрещено для всех машин.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд грузовиков через КПП "Верхний Ларс", действовавший с утра 28 февраля, сегодня был отменен и дорога заработала в штатном режиме. Однако вскоре вновь была закрыта для грузовиков из-за непогоды в Грузии.

Движение по Военно-Грузинской дороге с 18.20 мск запрещено для всех машин в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд, сообщило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 23.45 мск, на въезде в Грузию выстроились очереди из фур и легковых машин, конца которым не видно из-за поворота дороги. На въезде в Россию дорога пустая. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".