29 февраля 2020, 23:49
Участок Военно-Грузинской дороги полностью закрыт
Движение по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ - Ларс запрещено для всех машин.
Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд грузовиков через КПП "Верхний Ларс", действовавший с утра 28 февраля, сегодня был отменен и дорога заработала в штатном режиме. Однако вскоре вновь была закрыта для грузовиков из-за непогоды в Грузии.
Движение по Военно-Грузинской дороге с 18.20 мск запрещено для всех машин в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд, сообщило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.
Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 23.45 мск, на въезде в Грузию выстроились очереди из фур и легковых машин, конца которым не видно из-за поворота дороги. На въезде в Россию дорога пустая. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".
Военно-Грузинская дорога - единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге. С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, говорится в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура составит -4 градуса, скорость ветра - до 10 метров в секунду. 1 марта ожидаются осадки, температура снизится до -6, скорость ветра - до 5 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.