29 февраля 2020, 18:21

Ограничен проезд по Военно-Грузинской дороге

Запрет на проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге вновь введен из-за ухудшения погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд грузовиков через КПП "Верхний Ларс", действовавший с утра 28 февраля, сегодня был отменен и дорога заработала в штатном режиме.

С 09.30 мск в связи с непогодой в Грузии проезд большегрузного транспорта вновь запрещен, сообщило на своем сайте управление МЧС по Северная Осетии, порекомендовав водителям пока воздержаться от поездок в этом направлении.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 18.15 мск, на въезде в Россию видна одна фура и несколько легковых машин. На въезде в Грузию выстроилась очередь из фур, конца которой не видно из-за поворота дороги. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли". 

Военно-Грузинская дорога - единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.  С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, говорится в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда в течение дня наблюдаются осадки при температуре -3 градуса, скорость ветра составляет 12 метров в секунду. Ночью - без осадков, температура снизится до -4, скорость ветра - до 10 м/с. 1 марта вновь ожидаются осадки, температура составит -6, скорость ветра - до 5 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Движение по Транскаму возобновлено", "Туристы рассказали о многочасовых очередях на границе России и Грузии", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты".

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