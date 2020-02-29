Ограничен проезд по Военно-Грузинской дороге

29 февраля 2020, 18:21

Запрет на проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге вновь введен из-за ухудшения погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд грузовиков через КПП "Верхний Ларс", действовавший с утра 28 февраля, сегодня был отменен и дорога заработала в штатном режиме.

С 09.30 мск в связи с непогодой в Грузии проезд большегрузного транспорта вновь запрещен, сообщило на своем сайте управление МЧС по Северная Осетии, порекомендовав водителям пока воздержаться от поездок в этом направлении.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 18.15 мск, на въезде в Россию видна одна фура и несколько легковых машин. На въезде в Грузию выстроилась очередь из фур, конца которой не видно из-за поворота дороги. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".