29 февраля 2020, 08:37
Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин
Проезд через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе открыт без ограничений, отчиталось МЧС.
Как писал "Кавказский узел", с утра 28 февраля из-за непогоды был закрыт проезд через КПП "Верхний Ларс" для большегрузов.
По состоянию на 7.00 мск дорога работает в штатном режиме, отчиталось управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.
Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 8.37 мск, контроль на границе проходят как легковые, так и грузовые машины. При этом с российской стороны видна длинная очередь фур. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".
Военно-Грузинская дорога - единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге. С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, говорится в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда ожидаются осадки, температура воздуха -3 градуса, скорость ветра 12 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.