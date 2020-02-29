Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

29 февраля 2020, 08:37

Проезд через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе открыт без ограничений, отчиталось МЧС.

Как писал "Кавказский узел", с утра 28 февраля из-за непогоды был закрыт проезд через КПП "Верхний Ларс" для большегрузов.

По состоянию на 7.00 мск дорога работает в штатном режиме, отчиталось управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 8.37 мск, контроль на границе проходят как легковые, так и грузовые машины. При этом с российской стороны видна длинная очередь фур. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".