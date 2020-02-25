Военно-Грузинская дорога. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

25 февраля 2020, 09:41

Запрещен проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге

Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге введены в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков в 01.00 мск 22 февраля. В тот же день с 19.30 мск трасса была открыта для всех машин после расчистки дорожного полотна.

Запрет на проезд грузовиков на участке Владикавказ - Ларс был введен сегодня в 03.00 мск в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 09.30 мск на въезде в Россию из Грузии и на противоположной стороне дороге видны очереди грузовых машин. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, КПП "Верхний Ларс" работает круглосуточно, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха -9 градусов, скорость ветра составит 14 метров в секунду. Вечером ожидаются осадки при температуре -10, ветер усилится до 18 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Закрыто движение по Транскаму", "Военно-Грузинская дорога закрыта из-за опасности схода лавин", "Туристы рассказали о многочасовых очередях на границе России и Грузии". 

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