Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

22 февраля 2020, 22:00

Проезд большегрузов через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе открыт после расчистки дороги.

Как сообщал "Кавказский узел", военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков в 01.00 мск 22 февраля в связи с ухудшением погоды.

Военно-грузинская дорога открыта для всех видов автотранспорта с 19.30 мск, после расчистки дорожного полотна на территории Грузии, сообщило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 21.50 мск на въезде в Россию из Грузии видна очередь легковых и грузовых машин на территории КПП. На выезде из России в Грузию также наблюдается скопление автомобилей - конца очереди не видно из-за поворота дороги. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, КПП "Верхний Ларс" работает круглосуточно, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда без осадков, -4 градуса, скорость ветра составит 8 метров в секунду. 23 февраля осадков также не ожидается, температура повысится до -4, скорость ветра снизится до 4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.