Фуры на Военно-Грузинской дороге. Фото Магомеда Магомедова для "Кавказского узла"

22 февраля 2020, 08:00

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

Проезд большегрузов через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе запрещен из-за ухудшения погоды.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале из-за непогоды в Грузии проезд через КПП "Верхний Ларс" неоднократно ограничивался. На российской стороне границы скапливалась очередь в более чем тысячу машин.

Сегодня в 01.00 по рекомендации пограничной полиции Грузии было запрещено движение по Военно-Грузинской дороге большегрузного транспорта, сообщило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Изображение веб-камер на КПП "Верхний Ларс", согласно сообщению на сайте "Край земли", по состоянию на 8.00 мск 22 февраля, временно недоступно.

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, КПП "Верхний Ларс" работает круглосуточно, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда -3 градуса, скорость ветра 7 метров в секунду. Ночью похолодает до -4, ветер усилится до 8 м/с, осадки также не ожидаются. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Закрыто движение по Транскаму", "Военно-Грузинская дорога закрыта из-за опасности схода лавин", "Туристы рассказали о многочасовых очередях на границе России и Грузии". 

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