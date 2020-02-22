Кремль отказался помогать международному расследованию убийства Немцова

22 февраля 2020, 11:39

В России не должны проводиться международные расследования убийства Бориса Немцова, сказал пресс-секретарь президента России в ответ на претензии ОБСЕ, указавшей на отказ российских властей дать доступ к материалам дела.

Маргарет Седерфелт заявила, что посольство России в Дании отказало ей в доступе к материалам дела, поскольку она не имеет отношения к конкретному судебному процессу. Кроме того, материалы дела содержат информацию под грифом "секретно", заявили в посольстве. Посольство не само приняло решение об отказе, а ретранслировало ответ компетентных российских ведомств, пояснили в МИД России.

Юристы дочери Бориса Немцова Жанны считают, что указание на секретную информацию - лишь предлог, чтобы не выдавать материалы дела. Они напомнили, что суд проходил в открытом режиме. "Что в документах якобы содержится государственная тайна — это полная чушь. Я участвовал во всех судебных разбирательствах и могу сказать: ни одного документа с грифом гостайны в материалах дела не содержится. Когда докладчик просила представить материалы, мы их представили, а российская сторона — нет", - процитировал сегодня слова адвоката Жанны Немцовой Вадима Прохорова "Коммерсант".

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, сказано в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова. На "Кавказском узле" также опубликована справка "Чеченский след в убийстве Немцова".

Расследованием убийства политика Бориса Немцова должны заниматься только следственные органы России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с заявлениями ОБСЕ. "Никакие международные расследования на территории Российской Федерации проводиться не могут и не должны", - привел сегодня слова Пескова ТАСС.

Маргарет Седерфелт представила свой доклад по расследованию убийства Немцова на сессии ОБСЕ. Она заявила, что российские власти скрывают как мотивы преступления, так и организаторов и заказчиков убийства, передала 20 февраля "Новая газета".

Седерфелт указала на то, что власти отказались квалифицировать убийство Немцова по статье "Посягательство на жизнь государственного деятеля", Федеральная служба охраны отказалась выдавать записи видеокамер с Большого Москворецкого моста, где был застрелен политик, а следователи отказались допросить в качестве свидетелей главу Чечни Рамзана Кадырова, его соратника Адама Делимханова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

"Главная проблема с преодолением безнаказанности [организаторов и заказчиков убийства] заключается не в профессионализме российских правоохранительных органов, а в политической воле", - процитировало издание доклад Маргарет Седерфелт.

"Кавказский узел" писал, что власти Волгограда и Астрахани отказались согласовать акции памяти Немцова, запланированные на 29 февраля. При этом правоохранители провели профилактическую беседу с заявителем акции в Астрахани, главой реготделения партии "Парнас" Михаилом Долиевым.

Материалы о расследовании убийства Бориса Немцова "Кавказский узел" размещает на странице "Немцов".