Участник акции в Сочи зажигает свечу памяти перед портретом Бориса Немцова, 27 февраля 2018 г. Фото: Светлана Кравченко для "Кавказского узла".

21 февраля 2020, 11:58

Власти отказались согласовать митинг памяти Немцова в центре Волгограда

Администрация Волгограда не согласовала митинг памяти Бориса Немцова в центре города под предлогом уборки и благоустройства территории.

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, сказано в опубликованной на "Кавказском узлебиографии Бориса Немцова.

Волгоградский активист Даниэль Куракин сообщил, что митинг памяти Бориса Немцова был запланирован на 29 февраля с 12 до 14 часов в центре Волгограда. Предполагалось, что в акции примут участие 50 человек. Однако сегодня из мэрии пришел отказ, сказал Куракин корреспонденту "Кавказского узла".

Администрация объяснила отказ тем, что 29 февраля на данной территории будет проходить уборка с привлечением специализированной техники. "...на площади им. Ленина в Центральном районе Волгограда будут выполняться работы по уборке и благоустройству с привлечением специализированной техники, чем создается угроза безопасности участников заявленного Вами митинга", - сказано в адресованном Куракину ответе мэрии, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

При этом администрация предложила активистам провести акцию перед зданием театра "Царицынская опера" на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе города.

"Нам предложили провести митинг на "Царицынской опере". Мы подумаем и примем решение - либо устроим одиночные пикеты, либо проведем митинг на "Царицынской опере". Место, конечно, не самое удобное", - отметил Куракин.

"Кавказский узел" сообщал, что астраханские активисты также не смогли согласовать акцию памяти Немцова в центре города. В отказе на проведение пикета в центральном сквере Астрахани власти сослались на уже запланированное в этом месте мероприятие.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства Бориса Немцова "Кавказский узел" публикует на странице "Немцов", а материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне - на странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Власти Астрахани отказались согласовать акции в память о Немцове", "Дадаев и Губашев заговорили о роли Путина в деле Немцова", "Волгоградские активисты потребовали найти заказчика убийства Немцова".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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