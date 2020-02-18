Власти Астрахани отказались согласовать акцию памяти о Немцове

18 февраля 2020, 03:40

Власти Астраханской области отклонили заявку активистов на проведение пикета в память о Борисе Немцове в центральном сквере Астрахани, сославшись на уже запланированное в этом месте мероприятие. Активисты назвали отказ предвзятым, указав, что в прошлом году власти им отказали под этим же предлогом, однако центральный сквер в это время был пуст.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2019 году власти Астрахани отказались согласовать акцию в память о Немцове в центральном сквере имени Трусова, сославшись на уже запланированное в этом месте мероприятие, посвященное пропаганде здорового образа жизни. Активисты были вынуждены провести памятные мероприятия на Вокзальной площади Астрахани. Однако позже они заявили, что 24 февраля 2019 года с 14.00 до 14.15 по местному времени (13.00 - 13.15 мск) сквер Трусова, где они изначально планировали провести акцию памяти Немцова, был пуст.

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, сказано в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова.

Минкульт Астраханской области, в ведении которого находится сквер имени Трусова, отказался согласовать пикет памяти о Немцове 29 февраля 2020 года с 13.00 до 14.00 (12.00 - 13.15 мск), сославшись на ранее запланированный на это время флешмоб "Зарядись чтением". Ведомство предложило провести активистам митинг в местном "гайд-парке" "Дружба", который находится в стороне от центра города, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев.

"Теперь будем думать, что делать. Не исключено, что проведем мероприятие в парке "Дружба". Тем более, что мы просили пикет, а они нам сами рекомендуют, проводите митинг. Акция памяти в любом случае будет, подумаем, в какой форме", – сказал Долиев корреспонденту "Кавказского узла".

"В прошлом году я дважды подавал заявление в прокуратуру после 24 февраля, активисты ходили и свидетельствовали, что ничего не было в сквере Трусова в тот день. Но оба раза прокуратура не нашла нарушений. Сказали, что якобы мероприятие было, и всё тут. Наверное, это какая-то установка сверху. Указание не проводить", – предположил он.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства Бориса Немцова "Кавказский узел" публикует на странице "Немцов", а материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне - на странице "Инакомыслие в Чечне".