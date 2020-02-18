18 февраля 2020, 03:40

Власти Астрахани отказались согласовать акцию памяти о Немцове

Власти Астраханской области отклонили заявку активистов на проведение пикета в память о Борисе Немцове в центральном сквере Астрахани, сославшись на уже запланированное в этом месте мероприятие. Активисты назвали отказ предвзятым, указав, что в прошлом году власти им отказали под этим же предлогом, однако центральный сквер в это время был пуст.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2019 году власти Астрахани отказались согласовать акцию в память о Немцове в центральном сквере имени Трусова, сославшись на уже запланированное в этом месте мероприятие, посвященное пропаганде здорового образа жизни. Активисты были вынуждены провести памятные мероприятия на Вокзальной площади Астрахани. Однако  позже они заявили, что 24 февраля 2019 года с 14.00 до 14.15 по местному времени (13.00 - 13.15 мск) сквер Трусова, где они изначально планировали провести акцию памяти Немцова, был пуст.

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, сказано в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова.

Минкульт Астраханской области, в ведении которого находится сквер имени Трусова, отказался согласовать пикет памяти о Немцове 29 февраля 2020 года с 13.00 до 14.00 (12.00 - 13.15 мск), сославшись на ранее запланированный на это время флешмоб "Зарядись чтением". Ведомство предложило провести активистам митинг в местном "гайд-парке" "Дружба", который находится в стороне от центра города, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев.

"Теперь будем думать, что делать. Не исключено, что проведем мероприятие в парке "Дружба". Тем более, что мы просили пикет, а они нам сами рекомендуют, проводите митинг. Акция памяти в любом случае будет, подумаем, в какой форме", – сказал Долиев корреспонденту "Кавказского узла".

"В прошлом году я дважды подавал заявление в прокуратуру после 24 февраля, активисты ходили и свидетельствовали, что ничего не было в сквере Трусова в тот день. Но оба раза прокуратура не нашла нарушений. Сказали, что якобы мероприятие было, и всё тут. Наверное, это какая-то установка сверху. Указание не проводить", – предположил он.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства Бориса Немцова "Кавказский узел" публикует на странице "Немцов", а материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне - на странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Власти Астрахани отказались согласовать акции в память о Немцове", "Дадаев и Губашев заговорили о роли Путина в деле Немцова", "Волгоградские активисты потребовали найти заказчика убийства Немцова".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 февраля 2020, 05:49

18 февраля 2020, 05:37

18 февраля 2020, 05:18

  • Мария Давыдова отпущена из-под домашнего ареста

    Суд отпустил бывшую главу пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Марию Давыдову, которая находилась под домашним арестом по подозрению в превышении должностных полномочий, под подписку о невыезде.

18 февраля 2020, 04:20

18 февраля 2020, 03:27

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи