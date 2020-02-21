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21 февраля 2020, 07:16

Следком арестовал прокурора из Северной Осетии по делу об убийстве его жены

Полиция взяла под арест прокурора из Cеверной Осетии Игоря Чельдиева и предъявила ему обвинение в убийстве жены. По заключению экспертов, женщина скончалась от удара каминной кочергой.

Как сообщал "Кавказский узел", в Северной Осетии следователи задержали бывшего прокурора Игоря Чельдиева после обнаружения тела на участке возле дома его гражданской супруги. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следком по Северной Осетии арестовал Чельдиева и предъявил ему обвинение в убийстве, сообщило ведомство 20 февраля на своем сайте.

По версии следствия, 4 января 44-летняя женщина ушла из дома, который находится в селе Кобань Пригородного района, и пропала. 13 февраля во время осмотра территории дома, где она проживала со своим мужем, полицейские обнаружили ее тело. Чельдиев указал, что жена неудачно упала и ударилась головой, но эксперты сделали заключение, что она скончалась от удара каминной кочергой. Он написал явку с повинной, сообщило 14 февраля РЕН ТВ.

Игорь Чельдиев работал старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии. В январе 2017 года был награжден знаком отличия "За верность закону" I степени, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Примечание:

"Арест Швецовой актуализировал вопрос о кадровых чистках в силовых структурах Северной Осетии", "Прокурор арестована во Владикавказе по делу Аслана Гагиева", "По делу Аслана Гагиева задержана заказчица убийства".

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