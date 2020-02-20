Чайка обозначил приоритетные задачи для властей Кабардино-Балкарии

20 февраля 2020, 13:24

Безработица, долги за электричество и газ и долгострои назвал в числе основных проблем в Кабардино-Балкарии полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

Как писал "Кавказский узел", 22 января Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку своим полномочным представителем на Северном Кавказе. Александр Матовников, который занимал эту должность с июня 2018 года, был назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками Минобороны.

Чайка занимал должность генерального прокурора с 2006 года, а до этого семь лет возглавлял Минюст, говорится в биографии Юрия Чайки, подготовленной "Кавказским узлом".

Одними из основных проблем в Кабардино-Балкарии Юрий Чайка назвал высокий уровень безработицы, долги за электричество и газ, долгострои и вопросы обеспечения жильем сирот. Об этом полпред президента сообщил сегодня на совещании, посвященном социально-экономическому развитию региона, пишет ТАСС.

Юрий Чайка напомнил чиновникам, что уровень безработицы в республике – 11%. "Около 11% при том, что в целом по стране - 4,6%, в СКФО - 11,1%", - сказал он, подчеркнув, что задолженность по зарплате в Кабардино-Балкарии – около 55 миллионов рублей.

В декабре 2019 года в рейтинге занятости населения, составленном Росстатом Кабардино-Балкария заняла 79-е место среди регионов России с уровнем безработицы 11%. На последних строчках этого рейтинга оказались Ингушетия, Чечня, Северная Осетия и Дагестан.

Также в республике растет задолженность предприятий за электроэнергию и газ, сообщил Юрий Чайка. По его данным, на 1 декабря 2019 года долги за электроэнергию составили 1,9 миллиарда рублей, за газ - 14,7 миллиарда рублей.

В частности, долг в размере 20 миллионов рублей зафиксирован на ЗАО "Кавказкабель". "Это, конечно, недопустимый факт", - сказал полпред президента.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарии задолжали за электричество более 1,5 миллиарда рублей, долг ежегодно растет на 20%, констатировала в ноябре 2019 года компания "Россети - Северный Кавказ". Среди компаний-должников были названы "Водоканал" и "Нальчикская теплоснабжающая компания". Премьер-министр Алий Мусуков заверил тогда, что чиновники будут контролировать выручку предприятий-должников.

В Кабардино-Балкарии в 2019 году, по словам Чайки, лишь 171 человек из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получил жилье, а по состоянию на 1 января на учете в качестве нуждающихся состоит 1054 таких нуждающихся. "За прошлый год жилье предоставили только 171 заявителю - это чуть больше 13% от потребности", - указал Юрий Чайка.

Он также обратил внимание на проблему долгостроя. "На территории республики 182 объекта незавершенного строительства, объем вложений в них превышает 10 миллиардов рублей", - приводит слова Чайки агентство.

Правительство Кабардино-Балкарии пока не прокомментировало на своем сайте позицию полпреда президента.