Власти Кабардино-Балкарии пообещали заняться долгом предприятий ЖКХ

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарии задолжали за электричество более 1,5 миллиарда рублей, долг ежегодно растет. Премьер-министр Алий Мусаев заявил, что чиновники будут контролировать выручку предприятий-должников.

Представители компании "Россети Северный Кавказ" встретились с Доме правительства с премьер-министром республики Алием Мусуковым и и.о. министра энергетики, тарифов и жилищного надзора Ириной Безниковой. Они обсудили проблему долга, накопленного муниципальными предприятиями "Водоканал" и "Нальчикская теплоснабжающая компания"

"Крупнейшие предприятия ЖКХ республики накопили задолженность за электроэнергию более 1,5 миллиарда рублей. Ежегодно этот долг увеличивается на 20%", - сообщила сегодня пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ". В сообщении на сайте компании отмечается, что она фактически кредитует предприятия ЖКХ. Это, в свою очередь, ставит под угрозу инвестиционные программы "Россетей" в Кабардино-Балкарии.

По итогам встречи решено создать рабочую группу из числа чиновников и представителей "Россетей", чтобы контролировать, как предприятия-должники распределяют свою прибыль, информировало РИА "Кабардино-Балкария".

Ранее, 30 октября, подчиненная "Россетям Северный Кавказ" компания "Каббалкэнерго" сообщила о том, что жители республики стали лучше платить за электроэнергию. По итогам сентября 2019 года число неплательщиков уменьшилось на 0,3% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. "Мы наблюдаем положительную динамику в платежной дисциплине жителей нашей республики. Но дебиторская задолженность этой группы потребителей все еще остается значительной – 159 миллионов рублей", - приводятся слова управляющего директора АО "Каббалкэнерго" Аслана Докшукина на странице компании в соцсети "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", в мае на жителей северокавказских республик приходилось 89% всей задолженности россиян перед "Газпромом" - 93,9 миллиарда рублей. В июле "Газпром" сообщил, что потребители в Кабардино-Балкарии и других регионах СКФО похитили газ на 30 миллионов рублей.