22 ноября 2019, 22:10

Власти Кабардино-Балкарии пообещали заняться долгом предприятий ЖКХ

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарии задолжали за электричество более 1,5 миллиарда рублей, долг ежегодно растет. Премьер-министр Алий Мусаев заявил, что чиновники будут контролировать выручку предприятий-должников.

Представители компании "Россети Северный Кавказ" встретились с Доме правительства с премьер-министром республики Алием Мусуковым и и.о. министра энергетики, тарифов и жилищного надзора Ириной Безниковой. Они обсудили проблему долга, накопленного муниципальными предприятиями "Водоканал" и "Нальчикская теплоснабжающая компания"

"Крупнейшие предприятия ЖКХ республики накопили задолженность за электроэнергию более 1,5 миллиарда рублей. Ежегодно этот долг увеличивается на 20%", - сообщила сегодня пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ". В сообщении на сайте компании отмечается, что она фактически кредитует предприятия ЖКХ. Это, в свою очередь, ставит под угрозу инвестиционные программы "Россетей" в Кабардино-Балкарии.

Скриншот сообщения об оплате электроэнергии жителями Кабардино-Балкарии, https://vk.com/wall-161543782_208По итогам встречи решено создать рабочую группу из числа чиновников и представителей "Россетей", чтобы контролировать, как предприятия-должники распределяют свою прибыль, информировало РИА "Кабардино-Балкария".

Ранее, 30 октября, подчиненная "Россетям Северный Кавказ" компания "Каббалкэнерго" сообщила о том, что жители республики стали лучше платить за электроэнергию. По итогам сентября 2019 года число неплательщиков уменьшилось на 0,3% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. "Мы наблюдаем положительную динамику в платежной дисциплине жителей нашей республики. Но дебиторская задолженность этой группы потребителей все еще остается значительной – 159 миллионов рублей", - приводятся слова управляющего директора АО "Каббалкэнерго" Аслана Докшукина на странице компании в соцсети "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", в мае на жителей северокавказских республик приходилось 89% всей задолженности россиян перед "Газпромом" -  93,9 миллиарда рублей. В июле "Газпром" сообщил, что потребители в Кабардино-Балкарии и других регионах СКФО похитили газ на 30 миллионов рублей.

Примечание:

"Повторное подключение к газопроводу обернулось уголовным делом для жителя Кабардино-Балкарии", "Газовщик заподозрен в обмане 38 жителей Кабардино-Балкарии", "Полиция отчиталась о борьбе с воровством газа в Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 ноября 2019, 22:43

  • Участие силовика со Ставрополья в убийстве сирийца выявило проблемы международного права

    Жестокое убийство жителя Сирии, снятое на видео, должно расследоваться на территории этой страны, а международные судебные органы вправе оставить без внимания это преступление. Тем не менее, у российских правоохранительных органов есть возможность вмешаться в дело, так как подобные преступления вредят репутации страны, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

22 ноября 2019, 21:03

22 ноября 2019, 20:57

22 ноября 2019, 20:31

22 ноября 2019, 20:14

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи