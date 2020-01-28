Трудовые книжки. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

28 января 2020, 20:06

Республики Северного Кавказа отличились высоким уровнем безработицы

Ингушетия, Чечня, Северная Осетия и Дагестан оказались на последних строчках рейтинга занятости населения, составленного Росстатом.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ингушетии показатели безработицы высокие на протяжении последних лет. Чиновники пытаются изменить ситуацию, занижая количество безработных. В октябре - ноябре 2018 года тысячи жителей Ингушетии обнаружили, что числятся на работе в государственных унитарных предприятиях. В результате число безработных было занижено на 50 тысяч человек

Рейтинг "Занятость и безработица в Российской Федерации" за декабрь 2019 года, опубликованный Федеральной службой государственной статистики, показал, что наихудшее положение с занятостью жителей за последний квартал 2019 года отмечается в регионах СКФО.

На 85-м, последнем месте в списке по уровню занятости находится Ингушетия — уровень безработицы составляет 26,3%. Из 259,4 тыс. работоспособных жителей республики трудоустроены лишь 73,2%. Уровень занятости населения (соотношение численности занятого населения определенной возрастной группы к общей численности населения этой возрастной группы) составил 53,9%.

84-е место заняла Чечня с уровнем безработицы 13,6%. Численность рабочей силы за IV квартал 2019 года в республике составила 634,7 тыс. человек, из них занятых — 548,7 тыс. человек, безработных — 86 тыс. человек. Уровень занятости равняется 56,4%.

На 83-м месте рейтинга — Северная Осетия-Алания с показателем безработицы 13,4%. Численность рабочей силы в республике за период с октября по декабрь 2019 года составила 314,1 тыс. человек, из них занятых — 272 тыс. человек, безработных — 42,1 тыс. человек. Уровень занятости равен 48,4%.

Четвертую позицию с конца, 82-е место, занимает Дагестан, где безработица зафиксирована на уровне 13%. Из 1,37 млн работоспособных жителей республики насчитывается 179,3 тыс. безработных. 

Кабардино-Балкария заняла 79-е место в рейтинге с уровнем безработицы 11%, Карачаево-Черкесия находится на строчку выше с показателем 10,7%.

Лучший показатель по занятости населения в четвертом квартале 2019 года продемонстрировал Ставропольский край, где уровень безработицы составляет 4,2%, по этому показателю ситуация в регионе лучше, чем в среднем по стране — общероссийский уровень безработицы составляет 4,6%.

Наименьший уровень безработицы зафиксирован в IV квартале 2019 года в Москве и Санкт-Петербурге — 1,5%.

Ранее Дагестан и Кабардино-Балкария заняли 84-и 85 место в рейтинге регионов РФ по уровню зарплат, составленном на основе данных Росстата за период с сентября 2018 года по август 2019 года. Низкооплачиваемых работников в Дагестане насчитывается 34,2%, в Кабардино-Балкарии - 30,7%. Средняя зарплата в этих республиках почти одинакова19,1 тысячи в Дагестане, 19 тысяч в Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Родственники ингушских активистов пожаловались на тяжелое положение", "Случаи подневольного труда в Дагестане указали на проблемы законодательства", "Жители Чечни укорили власти за открытие ресторана вместо библиотеки".

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