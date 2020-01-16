Дело о фиктивном трудоустройстве тысяч жителей Ингушетии дошло до суда

16 января 2020, 08:37

Уголовные дела в отношении должностных лиц шести сельхозпредприятий Ингушетии, которые предоставили ложные сведения о трудоустройстве десятков тысяч человек, направлены в суд.

Как писал "Кавказский узел", в октябре - ноябре 2018 года жители Ингушетии массово обнаружили, что числятся на работе в государственных унитарных предприятиях (ГУПах), хотя в реальности никогда там не трудились. Они связали это с желанием чиновников улучшить статистику по безработице. 28 ноября 2018 года следствие рапортовало о возбуждении семи уголовных дел о фиктивном трудоустройстве на госпредприятия. 15 февраля следствие сообщило, что чиновники Фонда обязательного медицинского страхования, налоговой службы, министерства финансов и министерства здравоохранения Ингушетии создали схему фиктивного трудоустройства, занизив число безработных на 50 тысяч, причем конкретные виновные на тот момент установлены не были.

Следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии сообщило 15 января о завершении расследования уголовных дел о махинациях со страховками.

"По данным следствия, должностные лица ГУПов (государственных унитарных предприятий) "Насыр-Кортское", "Магас", "им. С. Орджоникидзе", "Атлас", "Зори Кавказа", "Малгобекское" в июне-июле 2018 года, действуя из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием приукрасить действительное положение, создания видимости увеличения количества рабочих мест [...] внесли в официальные документы за 1 квартал 2018 года заведомо ложные сведения о работающих застрахованных лицах в количестве более 50 тысяч человек, в том время как фактически в указанных ГУПах работало не более 80 человек", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Следкома, из-за внесения в списки многим пенсионерам были приостановлены выплаты надбавок.

По словам адвоката потерпевших Магомеда Бекова, в списки были включены декретницы и ветераны МВД, причем некоторые из них проживают за пределами Ингушетии, пишет "Интерфакс".

Отметим также, что максимальное наказание по части 2 статьи 292 УК РФ - лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.