20 февраля 2020, 03:54

Мусорный полигон в Белореченске закрыт из-за нарушений

Суд приостановил на 20 дней работу мусорного полигона в Белореченске и потребовал устранить нарушения при завозе отходов, а также их сортировке и складировании.

Как писал "Кавказский узел". 20 января активисты Белореченска устроили серию одиночных пикетов возле местной администрации с требованием закрыть свалки, на которые свозят мусор из Сочи. Местные жители пожаловались на невыносимый запах. Проверка министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края показала, что мусор из Сочи на полигоне закапывается с нарушением регламента. По результатам поездки в Белореченск 23 января губернатор Краснодарского края уволил гендиректора оператора по обращению с отходами "Крайжилкомресурс" Валерия Дробота. Краевой министр ЖКХ отчитался об устранении нарушений, но белореченский активист Дмитрий Островлянчик утверждает, что в городе по-прежнему неприятно пахнет.

Белореченский райсуд запретил на 20 суток компании "Крайжилкомресурс" эксплуатировать полигон в Родниковском сельском поселении, говорится 19 февраля в сообщении на сайте Краснодарского краевого суда. Компанию признали виновной по административной статье о нарушении закона об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3. КоАП РФ), отмечает пресс-служба суда. Полигон не будет работать до 10 марта включительно, за это время компания должна устранить нарушения ввоза, сортировки и складирования отходов, следует из сообщения. Отметим, максимальное наказание по этой статье предусматривает приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно решению суда, работа полигона должна быть остановлена с 20 февраля, привел слова активиста "Эковахты по Северному Кавказу" Евгения Витишко "Коммерсант-Юг". 

Комментариев на сайте АО "Крайжилкомресурс" относительно решения суда, по состоянию на 03.40 мск 20 февраля, нет.

Примечание:

"Сочинцы пригрозили перекрыть несанкционированную свалку", "Власти Сочи начали ликвидировать свалку в центре города ", "Жители Сочи потребовали убрать свалку из центра города".

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