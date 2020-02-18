Курировавший Абхазию и Южную Осетию Сурков освобожден от должности помощника Путина

18 февраля 2020, 23:01

Владимир Путин подписал сегодня указ об освобождении Владислава Суркова от должности своего помощника. На своем посту Сурков курировал вопросы, связанные с Южной Осетией, Абхазией, а также Украиной.

Как писал "Кавказский узел", Владислав Сурков является выходцем из Чечни и регулярно бывает в республике. Он был уволен из правительства России указом Владимира Путина 8 мая 2013 года после чего глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Суркову передать свои полномочия.

Владислав Сурков работал в кремлевской администрации с 1999 года. Его называли главным инициатором создания "Единой России" и прокремлевских молодежных движений "Идущие вместе" и "Наши". Пост помощника президента России Сурков занял 20 сентября 2013 года. Сурков в том числе в 2018 году был награжден орденом Почета Республики Южная Осетия, информирует сегодня ТАСС.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», - говорится в тексте сегодняшнего указа Владимира Путина, опубликованном на сайте главы государства. Сегодня же указ вступил в силу.

Причины отставки Суркова пока не сообщаются. В компетенцию Суркова входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине, однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, теперь эти вопросы курирует замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, сообщает сегодня РИА «Новости».

Креатурой Суркова калмыцкий активист Бадма Бюрчиев назвал назначенного 26 сентября 2019 года временным главой Элисты Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Назначение Трапезникова вызвало массовые протесты горожан, новости о которых "Кавказский узел" публикует на странице "Элиста против мэра из Донецка".

В сфере ответственности Суркова также были Южная Осетия и Абхазия, информирует сегодня «Коммерсант». Останутся ли эти республики в компетенции Суркова после его освобождения от должности помощника Путина, пока также неизвестно.

В июле 2019 года Владислав Сурков, курирующий в Кремле вопросы Абхазии еще в статусе помощника Путина, осмотрел строящиеся в республике объекты и охарактеризовал российско-абхазские экономические отношения как "гармоничные". Доцент МГИК Артур Атаев расценил этот визит как поддержку действующего на тот момент президента республики Рауля Хаджимбы. Однако после того, как в Абхазии в январе было принято решение об отставке Хаджимбы, Владислав Сурков во время своего нового визита в республику встретился с лидерами оппозиции, а с Хаджимбой ограничился телефонным разговором. «(Сурков) удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в братской стране», - прокомментировал визит Суркова директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"(Владислав) Сурков, уходя из администрации Путина, разорвал еще одну и, видимо, ключевую связь влияния Кадырова на политику Кремля", - прокомментировали 26 января слухи об отставке Суркова в Telegram-канале "6-й портал". "Кавказский узел" не может подтвердить информацию Тelegram-канала.

Отметим, что отец Владислава Суркова - Юрий Дудаев, чеченец, преподавал в школе села Дуба-Юрт Чечено-Ингушской АССР, позднее служил в частях Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил СССР. Согласно интервью Владислава Суркова журналу Spiegel, первые пять лет своей жизни он прожил в Чечне. В 1969 году семья распалась, и мать Суркова - Зоя Суркова - с сыном переехала в Скопин Рязанской области, сообщает сегодня ТАСС.

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кризис в Абхазии". Материалы о влиянии конфликта на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".