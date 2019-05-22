Курировавший Северный Кавказ замгенпрокурора отправлен в отставку

22 мая 2019, 23:06

Заместитель Генерального прокурора России Иван Сыдорук, курировавший деятельность ведомства в СКФО, был освобожден от должности в связи с рапортом об отставке по собственному желанию, сообщили сегодня в Совете Федерации.

Сенаторы на сегодняшнем заседании приняли отставку заместителя Генерального прокурора России Ивана Сыдорука. Ранее Сыдорук подал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Совета Федерации. Накануне комитеты палаты по госстроительству и обороне рекомендовали освободить Сыдорука от должности.

На сайте Генпрокуратуры России на 22.40 мск сегодня нет информации об увольнении Сыдорука, он значится заместителем Генерального прокурора России. Согласно информации, размещенной на сайте, на свою должность он был назначен в 2006 году.

Иван Сыдорук начал курировать работу прокуратуры на Северном Кавказе после приказа генпрокурора Юрия Чайки о создании управления ведомства в Северо-Кавказском федеральном округе, со ссылкой на представителя управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры сообщило 26 января 2010 года РИА "Новости". Иван Сыдорук курировал деятельность Генпрокуратуры СКФО, утверждая и направляя в суды уголовные дела, в том числе о преступлениях террористической направленности, отмечает сегодня "Коммерсант".

На сайте генпрокуратуры сообщалось что Сыдорук, в частности, утверждал обвинительное заключение по делу Руслана Исламова, приговоренного к 11 годам за участии в банде Шамиля Басаева и вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году, а также по делу Арсламби Ачетырова и Тимура Отегенова, которых следствие назвало участниками нападения боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.