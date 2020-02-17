Краснодарский книжный магазин "Чарли". Фото: Ангелины Трофименко, Юга.ру

17 февраля 2020, 17:12

Книжные магазины на юге России поддержали акцию против приговора по делу "Сети"*

Три книжных магазина в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе приостановили работу, поддержав "Книжную забастовку" в знак протеста против приговора по делу "Сети"*.

Как писал "Кавказский узел", после приговора по делу "Сети"* две активистки в Волгограде 15 и 16 февраля провели одиночные пикеты в поддержку осужденных. Обвиняемые утверждали, что подверглись пыткам, напомнили прохожим участницы пикетов.

Дело «Сети»* («Пензенское дело») - дело об организации под названием «Сеть»*, ячейки которой, по версии силовиков и суда, существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Беларуси. 11 человек были обвинены в участии в террористическом сообществе и в подготовке волнений в стране. Задержанные утверждали, что их пытали. Суд в Пензе 10 февраля приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

Книжный магазин "В порядке" в Ростове-на-Дону сегодня приостановил работу в знак протеста против приговора обвиняемым по делу "Сети"*, пишет "Интерфакс-Юг".

Таким образом владельцы магазина присоединились к акции "Книжная забастовка", которую проводят книготорговцы в знак солидарности с осужденными. В акции принимают участие книжные магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Туле, Краснодаре и Красноярске, сообщает агентство.

Краснодарский книжный магазин "Чарли" сегодня подтвердил на своей странице в Instagram информацию об участии в акции протеста. " Друзья, сегодня "Чарли" работать не будет один день в поддержку заключённых по делу "Сети"*. Мы против бесчеловечного отношения к людям", - говорится в публикации.

"Мы сегодня закрыты, потому что поддерживаем забастовку книготорговцев", - написано на картинке, которой проиллюстрировано сообщение "Чарли".

Эта же иллюстрация сопровождает сегодня публикацию на странице ставропольского книжного магазина "Князь Мышкин" в Instagram. Всего в акции приняли участие 13 книжных магазинов , в том числе три магазина на юге России, следует из публикации.

Под сообщением магазина "Чарли" размещено, по состоянию на 17.05 мск, 20 комментариев. Их авторы выразили одобрение акцией протеста книготорговцев. "Какие вы молодцы!" - написала, в частности, nata_shelmenkova. "Надеюсь, магазинам, поддержавшим заключённых, не аукнется это в будущем", - заметила milayakira.

* организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда в 2017 году. 17 января 2019 года сообщество "Сеть" признано террористическим по решению Московского окружного военного суда.

Примечание:

"Активисты поддержали осужденных по делу "Артподготовки"* волгоградцев", "Волгоградские активисты потребовали освободить политзаключенных", "Более 50 ростовчан потребовали освободить Сидорова и Мордасова".

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