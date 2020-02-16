Активисты раскритиковали российского посла за слова о черкесах

16 февраля 2020, 18:20

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов исказил историю словами о добровольном переселении черкесов в Турцию во время Кавказской войны, заявили черкесские активисты и другие участники обсуждения в Facebook.

Как писал "Кавказский узел", сказанные 13 февраля слова посла России в Анкаре Алексея Ерхова о криминальном образе жизни черкесов и их добровольном переселении с Северного Кавказа в Турцию в результате Кавказской войны вызвали возмущение Федерации кавказских ассоциаций Турции (КАФФЕД) и Федерации черкесских ассоциаций.

"Черкесы - это не иммигранты, которые, как выразился Ерхов, оставили свои земли, подчинившись предложениям царской России. Черкесы, сражавшиеся в вековой войне […] были изгнаны со своей родины […]. Для наших предков и для нас это изгнание не "прекрасная легенда", как выразился Ерхов, а горькое прошлое", - указала, в частности, в своем заявлении КАФФЕД.

Заявление КАФФЕД, которое 15 февраля разместил на своей странице в Facebook черкесский активист Азамат Шорманов, набрало, по состоянию на 18.15 мск, 16 комментариев. Авторы большинства из них в резких выражениях раскритиковали как позицию Алексея Ерхова, так и его самого. Часть комментаторов подвергла сомнению профпригодность российского посла.

Пользователь Гурам Черкесов напомнил участникам обсуждения, что Ерхов как представитель российской дипмиссии выражает позицию властей России. "Люди, вы так возмущаетесь, как будто это сказал посол Черкессии....вообще-то, если что, это посол России [...] и с точки зрения России он сказал то, что должен был сказать российский дипломат", - написал Гурам Черкесов в своем комментарии.

Российский посол "всего лишь в очередной раз озвучил официальную версию России", предположила американская журналистка черкесского происхождения Фатима Тлисова. "Версию, которую РФ озвучивает постоянно в течение годов на любого уровня международных площадках. Я лично слышала ее по крайней мере два раза из уст представителей РФ или «экспертов» из РФ, здесь в Вашингтоне, на международных конференциях", - написала 15 февраля Фатима Тлисова на своей странице в Facebook.

Кавказская война, продолжавшаяся с 1763 по 1864 годы, поставила адыгские народы на грань исчезновения. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны. В результате Кавказской войны на Северо-Западном Кавказе был почти полностью изменен этнический состав населения. Большая часть черкесов была вынуждена расселиться в более чем 40 странах мира, на родине осталось, по разным оценкам, от 5 до 10% от предвоенного населения.

Слова посла подверг критике и председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт. "Решительно осуждаем заявление посла России в Турции. Фальсификация истории, откровенная дезинформация, [...] информационные и политические провокации, попытки внести расколоть по этническому принципу способны принести лишь крайне негативные последствия", - написал 15 февраля Сохт от имени организации на своей странице в Facebook.

К 18.15 мск 16 февраля под его публикацией размещено 19 комментариев. Их авторы поддержали Сохта. "Полностью поддерживаю! Грамотно и по существу", - написал, в частности, Анзор Бижоев. "Полностью солидарен!!!" – эмоционально высказался Мурат Тюльпаров.

Напомним, что черкесы (адыги) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев и шапсугов. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России в 2010 году, согласно переписи, составляла 718,7 тысячи человек. При этом большинство адыгов живут за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Черкесский вопрос".