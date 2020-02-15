Кавказская (конная) разведка. Франц Рубо. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кавказская_война#/media/Файл:Roubaud._Scene_from_Caucasian_war.jpg

15 февраля 2020, 22:24

Черкесские организации возмущены высказываниями посла России в Турции о черкесах

Алексей Ерхов исказил историю и оскорбил черкесский народ, говорится в заявлениях Федерации кавказских ассоциаций Турции (КАФФЕД) и Федерации черкесских ассоциаций, отреагировавших на слова посла о криминальном образе жизни черкесов и их мирном переселении с Северного Кавказа в Турцию в результате Кавказской войны.

Сообщения о негативной реакции черкесов на слова из интервью посла России в Турции Алексея Ерхова поступили сегодня на смс-сервис "Кавказского узла". «КАФФЕД на своем официальном сайте осудила интервью посла России в Турции Ерхова», - говорится в одном из этих сообщений. «Интервью посла России в Турции агентству Спутник вызвало возмущение среди черкесских пользователей», - написал автор другого сообщения.

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Черкесов оскорбили слова посла Ерхова

О том, что посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью информагентству "Спутник" 13 февраля исказил историю и своими высказываниями о черкесах оскорбил черкесский народ, говорится в заявлении Федерации кавказских ассоциаций Турции (КАФФЕД), опубликованном 14 февраля на сайте организации.

В нем подчеркивается, что «черкесы - цивилизованный и автохтонный народ, тысячелетиями проживающий на Северо-Западном Кавказе и являющийся образцом соблюдения своих традиций, […] народ, хорошо знающий дипломатию». «Черкесы — это не иммигранты, которые, как выразился Ерхов, оставили свои земли, подчинившись предложениям царской России. Черкесы, сражавшиеся в вековой войне […] были изгнаны со своей родины […]. Для наших предков и для нас это изгнание не "прекрасная легенда", как выразился Ерхов, а горькое прошлое», - говорится также в заявлении, перевод которого с турецкого на русский язык репостнул на своей странице в Facebook председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт.

Заявление того же характера опубликовала 14 февраля и Федерация черкесских ассоциаций на своем сайте. «Мы не жаждем мести за прошлое. В 21 веке мы хотим, чтобы российская администрация, которая доминировала в судьбе нашего народа, уважала наше право на продолжение нашего существования», - подчеркивается в заявлении.

Несогласие со словами Ерхова высказывается и в заявлении Демократической партии Турции, опубликованном 14 февраля на ее сайте. Высказывания посла «не отражают исторических фактов», а «упрощение великой трагедии - неправильный подход», указано в этом заявлении.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев и шапсугов. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России в 2010 году, согласно переписи, составляла 718,7 тысячи человек. При этом большинство адыгов живут за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Ерхов назвал мирным переселением черкесов с Северного Кавказа в Турцию в результате Кавказской войны

О восприятии Кавказской войны российским руководством посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал в интервью информагентству "Спутник", отвечая на вопрос о том, кем друг другу приходятся Россия и Турция – соседями, братьями, друзьями, союзниками или попутчиками. Как заявил Ерхов, вокруг событий общей с Турцией истории «накручено огромное количество стереотипов, мифов и легенд». «А они, отталкиваясь от того или иного видения прошлого, зачастую напрямую влияют на восприятие реалий сегодняшнего дня», - сказал посол и далее в качестве примера как «на сегодня достаточно актуального» привел «так называемый исход черкесов с Северного Кавказа в Турцию в результате "Кавказской войны" XIX века».

«Когда я был Генеральным консулом в Стамбуле, было время, когда перед нашим зданием практически каждый день организовывались антироссийские демонстрации по поводу очередной годовщины окончания этой самой "Кавказской войны". И лозунги демонстрантов были, честно говоря, малоприятными – типа "Россия – убийца, вон с Кавказа" и так далее, не говоря уже о прямых оскорбительных выпадах в адрес российского руководства», - рассказал Алексей Ерхов.

Кавказская война, продолжавшаяся с 1763 по 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны. В результате Кавказской войны на Северо-Западном Кавказе был почти полностью изменен этнический состав населения. Большая часть черкесов была вынуждена расселиться в более чем 40 странах мира, на родине осталось, по разным оценкам, от 5 до 10% от предвоенного населения.

"Кавказская война" - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет и сопровождавшийся тяжелыми жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов. Вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века, говорится в справочном материале «Кавказского узла» о "Кавказской войне" .

Ерхов рассказал о встречах с организаторами этих акций и их участниками. «Убедились: они исходят из "исторически сложившегося" стереотипа – плохая агрессивная Россия, маниакально одержимая жаждой географической экспансии и "этнических чисток", злобно напала на своих мирных соседей – адыгов, шапсугов и прочих и "выдавила" их с родины. И теперь кому-то очень хочется верить в такую красивую легенду, особенно потомкам тех, кто действительно страдал и передал память об этих страданиях последующим поколениям», - отметил посол.

По его словам, не все столь однозначно, как кажется изначально. «Начинаешь вспоминать другие исторические факты, почему-то не вписавшиеся в эту самую картинку – и она вдруг предстает не черно-белой, а цветной, и уже не так все в ней просто. Например, кто-нибудь подумал о том, каково было населению русских станиц жить бок о бок с соседями, благосостояние которых основывалось на так называемых набегах – то есть на убийствах, грабежах и работорговле? Когда каждый месяц, каждую неделю и каждый день могли прийти эти самые "мирные горцы", мужчин убить, а женщин и детей увести в плен? Вот российское правительство тех дней все это терпело-терпело, а затем терпение кончилось, и пошла вперед армия – сначала пытаясь "размежеваться" с теми, с кем нельзя жить в мире, а затем и вовсе пресечь их криминальный образ жизни», - заявил Алексей Ерхов.

Он рассказал, что горцам предложили на выбор: переселиться на равнину и заняться производительным трудом на землях, которые будут им даны, либо отправляться в Турцию, которая по-братски была их готова принять. «Кто-то решил уехать – и уехали, правда, натерпелись: голод, холод, болезни и по дороге и по прибытии. Кто-то решил остаться – и остались. Натерпелись и они – на сей раз вместе с другими народами России и Советского Союза, правда, по другим причинам», - рассказал Алексей Ерхов.

На замечание журналиста о том, что «это все "дела давно минувших дней"», посол ответил: «Не скажите. Уроки истории – особенно не выученные или не понятые кем-то – "достают" нас и сегодня, как та же "Кавказская война". Более того, очень многие наши нынешние проблемы не только уходят корнями в далекое прошлое, но и как бы "подпитываются" оттуда – яростной ксенофобией, злобой, ненавистью и враждебностью».

Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Черкесский вопрос".

Примечание:

"Черкесы из Сирии оказались за бортом программы переселения соотечественников в Адыгею", "Активисты рассказали о значении выборов в Турции для черкесов", "Черкесы сочли реформу Эрдогана шансом на решение проблемы ассимиляции".

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