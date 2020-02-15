Туристка пропала после схода лавины в Грузии

15 февраля 2020, 23:59

Группа российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, спасателям удалось найти троих из них, поиски еще одной пропавшей приостановлены до утра 16 февраля.

Четверо российских туристов попали под лавину, когда катались на запретной территории курорта Гудаури. Трое туристов, оказавшихся под лавиной, не пострадали, они доставлены в безопасное место, еще одна женщина не найдена, сообщили в компании по развитию горнолыжных курортов Грузии.

"Поисковые работы на данный момент прекратились из-за темноты и плохой видимости. Поиски туристки возобновятся в воскресенье (16 февраля) утром", - цитирует сегодня представителя компании РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 февраля в горах Сванетии в результате схода лавины погиб турист с Украины.