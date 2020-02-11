11 февраля 2020, 17:42
Турист погиб под лавиной в Грузии
Спасатели нашли в горах Сванетии тело попавшего под лавину туриста из Украины.
Лавина, убившая туриста, сошла 10 февраля с горы Тетнулди. Спасатели выдвинулись туда, предположив, что в этом районе могли находиться туристы. Им удалось спасти гражданина Чехии, который получил травму руки. Он госпитализирован, со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациям сообщили сегодня "Новости-Грузия".
Всего при сходе лавины пострадали пять иностранцев, сообщил сегодня на своей странице в Facebook телеканал "Рустави 2". Публикация сопровождается видео схода лавины.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 февраля при сходе лавины на автодороге в районе грузинского поселка Степанцминда погибла пассажирка автомобиля, водитель и еще один пассажир получили травмы.
"Два человека пострадали во время урагана в Батуми", "Тела двух туристов найдены в горах Грузии", "Двое туристов из Израиля спасены в Грузии".
11 февраля 2020, 18:51
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Защита ингушского активиста Аушева пожаловалась на запрет свиданий в СИЗО
Следствие отклонило все просьбы о свиданиях участника митинга в Магасе Аслана Аушева с родными, заявил его адвокат. Активист является опекуном своей матери-инвалида, из-за его ареста она перестала посещать врачей.
11 февраля 2020, 18:11
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Нападение на Милашину и Дубровину стало следствием угроз Кадырова
Публикации чеченских государственных СМИ с одобрением избиения Елены Милашиной и Марины Дубровиной свидетельствуют о том, что нападение связано с призывом Рамзана Кадырова расправляться с авторами сплетен о Чечне, указали правозащитники. Публичное одобрение действий участников нападения не нарушает российские законы, констатировали юристы.
11 февраля 2020, 16:49
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Оставлены под арестом высокопоставленные силовики из Карачаево-Черкесии
Суд постановил продлить арест бывшему замглавы управления Следкома по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову, начальнику республиканского Центра "Э" Тимуру Бетуганову, а также следователю по особо важным делам Андрею Филиппову, задержанным в связи с делом Рауля и Рауфа Арашуковых.
11 февраля 2020, 16:14
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В Ростове-на-Дону организовано наблюдение за состоянием побывавших в Китае людей, врачи берут у них анализы на коронавирус.
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11 февраля 2020, 18:51
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