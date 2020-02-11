Сход лавины. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

11 февраля 2020, 17:42

Турист погиб под лавиной в Грузии

Спасатели нашли в горах Сванетии тело попавшего под лавину туриста из Украины.

Лавина, убившая туриста, сошла 10 февраля с горы Тетнулди. Спасатели выдвинулись туда, предположив, что в этом районе могли находиться туристы. Им удалось спасти гражданина Чехии, который получил травму руки. Он госпитализирован, со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациям сообщили сегодня "Новости-Грузия".

Всего при сходе лавины пострадали пять иностранцев, сообщил сегодня на своей странице в Facebook телеканал "Рустави 2". Публикация сопровождается видео схода лавины.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 февраля при сходе лавины на автодороге в районе грузинского поселка Степанцминда погибла пассажирка автомобиля, водитель и еще один пассажир получили травмы.

Примечание:

"Два человека пострадали во время урагана в Батуми", "Тела двух туристов найдены в горах Грузии", "Двое туристов из Израиля спасены в Грузии".

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