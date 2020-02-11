Турист погиб под лавиной в Грузии

11 февраля 2020, 17:42

Спасатели нашли в горах Сванетии тело попавшего под лавину туриста из Украины.

Лавина, убившая туриста, сошла 10 февраля с горы Тетнулди. Спасатели выдвинулись туда, предположив, что в этом районе могли находиться туристы. Им удалось спасти гражданина Чехии, который получил травму руки. Он госпитализирован, со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациям сообщили сегодня "Новости-Грузия".

Всего при сходе лавины пострадали пять иностранцев, сообщил сегодня на своей странице в Facebook телеканал "Рустави 2". Публикация сопровождается видео схода лавины.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 февраля при сходе лавины на автодороге в районе грузинского поселка Степанцминда погибла пассажирка автомобиля, водитель и еще один пассажир получили травмы.