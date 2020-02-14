Глава Георгиевска отстранен от работы после угроз убийством

14 февраля 2020, 06:57

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отстранил от работы главу Георгиевского городского округа Максима Клетина после возбуждения в отношении него уголовных дел об угрозе убийством и использовании заведомо подложного документа.

Как писал "Кавказский узел", глава Георгиевска Максим Клетин подозревается в угрозе убийством местной жительнице и использовании "липового" диплома, сообщил 12 февраля Следком.

"Принял решение отстранить главу Георгиевского городского округа от занимаемой должности на время проведения следствия и назначить исполняющим обязанности главы Жанну Александровну Донец", - написал 13 февраля Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что ранее не считал правильным давать оценку или вмешиваться в инцидент с главой Георгиевского городского округа. "Нельзя на эмоциях раскачивать общественную ситуацию, а единственно верный выход - беспристрастный диалог в рамках правового поля", - написал он.

Оценивать должностное лицо надо по результатам работы и делать это должны жители города, уточнил губернатор.

После возбуждения уголовных дел и обнародования видеозаписей ситуация, по мнению главы региона, вышла за рамки эмоциональных или субъективных оценок.

На видеозаписях, появившихся в интернете в конце декабря 2019 года, человек, похожий на Клетина, называл себя "приличной принцессой", которая не заигрывает с незнакомыми людьми, и напоминал, что "принцесса в юности была серьезным преступником". Тогда же в сети появились скриншоты переписки в мессенджере WhatsApp, которые приписывались Клетину. В них содержатся жесткие выражения с угрозами убийством, а также с описанием в подробностях того, как это будет сделано, сообщает "Коммерсант".

"У правоохранительных органов появились основания полагать, что Максим Клетин не просто стал героем видеороликов в интернете, а совершил противоправные действия. Возбуждены уголовные дела. Это факт, который ни к чему другому, кроме как к утрате доверия, в том числе и моего лично, привести не может", - написал глава Ставрополья.

На официальном сайте Георгиевского городского округа на 06.00 мск 14 февраля нет информации об отстранении от работы главы округа Максима Клетина.

Напомним, что в 2014 году Максим Клетин, занимавший тогда должность заместителя главы Кисловодска, подозревался в участии в разбойном нападении на бизнесмена Владимира Печенного в 2000 году во Владикавказе. Клетин свою вину отрицал, заявляя, что в день нападения находился в Москве. В 2015 году дело было закрыто в связи с истечением срока давности.