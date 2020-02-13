Алексей Темирев. Фото https://novocherkassk.net/lavochka/2018/08

13 февраля 2020, 13:32

Ученый из Новочеркасска осужден за госизмену

Руководитель инновационного предприятия "Мехатроника" Алексей Темирев признан виновным в государственной измене и осужден на семь с половиной лет. Он не стал обжаловать приговор, сообщили в Ростовском областном суде.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Новочеркасска Алексей Темирев был арестован в июле 2018 года. Официально причины ареста Алексея Темирева не назывались, поскольку на уголовное дело засекречено.

Приговор Темиреву уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда. "Ему дали семь лет шесть месяцев в колонии строгого режима, ограничение свободы на один год после отбытия наказания", - сообщил представитель суда. Он подтвердил, что Темирев осужден по статье о госизмене, передал сегодня РБК.

Вступивший в силу приговор был вынесен 28 января, Алексей Темирев не стал его обжаловать, со ссылкой на представителя облсуда сообщил сегодня "Интерфакс".

Темирев руководил малым инновационным предприятием "Мехатроника" и был совладельцем конструкторского бюро ИРИС ("Интеллектуальные робастные интегрированные системы"). По словам его адвоката Анны Полозовой, Темирев работал над неким проектом с аспирантом из Вьетнама и до задержания сам обратился в ФСБ для проверки ряда документов на предмет секретности. При этом информация, о которой шла речь, по словам адвоката, "есть в открытом доступе", информировал сегодня ТАСС.

"Мехатроника" занимается разработкой систем контроля и диагностики аккумуляторных батарей для подводных лодок, а ИРИС специализируется на производстве для флота электротехнических комплексов и систем, говорится в публикации.

Комментариями Алексея Темирева или его представителей относительно приговора "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Потерпевший отозвал жалобу на журналиста Полада Асланова", "Офицер из Аксая арестован по делу о госизмене", "Житель Ростовской области приговорен к 12 годам колонии за шпионаж".

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