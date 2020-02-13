ФСИН потребовала перевести Заура Дадаева из колонии в тюрьму

13 февраля 2020, 00:24

Суд в Иркутске удовлетворил требование начальника исправительной колонии о переводе осужденного за убийство Немцова Заура Дадаева в тюрьму на три года, однако защита обжаловала это решение. ФСИН начала проверку опубликованных в соцсети фотографий застолья в иркутской колонии с участием Дадаева.

Как писал "Кавказский узел", Зауру Дадаеву ранее уже ужесточали условия отбывания наказания: 10 сентября 2018 года представитель ФСИН сообщила о переводе его в другую колонию из-за злостного нарушения порядка в исправительном учреждении. Этому сообщению предшествовало заявление источников, что в колонии Дадаеву пригрозили переводом в более жесткие условия содержания после его отказа сотрудничать со следствием, которое пытается установить заказчика убийства Немцова. Дадаеву ужесточили условия из-за нарушения режима в 2016 году, заявила адвокат Роза Магомедова, связав перевод осужденного в 2018 году с попыткой получить новые показания.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года признал виновными подсудимых по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Заур Дадаев, которого следствие сочло исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам колонии.

Апелляционная жалоба Заура Дадаева на решение Куйбышевского райсуда Иркутска поступила 12 февраля в Иркутский облсуд, говорится в карточке дела на сайте суда. Суд первой инстанции удовлетворил представление начальника исправительной колонии № 3 о временном переводе Дадаева в тюрьму 25 декабря 2019 года, со ссылкой на пресс-службу Куйбышевского райсуда сообщили 12 февраля РИА "Новости".

Решение Куйбышевского суда не принято к исполнению, поскольку не вступило в законную силу, пояснила начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Иркутской области Ольга Хинданова. По ее словам, в Иркутской области нет тюрем, ближайшая находится в красноярском Минусинске.

Согласно тексту судебного решения, глава исправительной колонии требует перевести Дадаева в тюрьму на три года, после чего оставшийся срок осужденный снова проведет в исправительной колонии, прокомментировал 12 февраля решение судьи представитель суда, слова которого приводит "Интерфакс".

Требование ужесточения условий отбывания наказания Зауру Дадаеву связано с постоянными нарушениями им правил содержания в колонии, проинформировал 12 февраля источник издания "Коммерсант" в системе исполнения наказаний региона. "Речь идет и о неповиновении сотрудникам колонии, и о несоблюдении распорядка дня. Нарушения допускались (Дадаевым) неоднократно", - цитирует издание слова источника.

Исправительная колония №3, в которой содержится Дадаев, находится в Иркутске, в нем отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных структур, сообщил 12 февраля "Коммерсант".

В соцсети "ВКонтакте" в июле 2018 года появились фотографии застолья с участием, в том числе Заура Дадаева, сообщило 12 февраля издание Scanner Project на своем сайте. По данным издания, в это время Дадаев находился в иркутской исправительной колонии №3, поэтому, "возможно, пользовался мобильной связью и интернетом в колонии".

Девять фотографий были выложены на личной странице пользователя под ником Ислам Ирон 3 июля 2018 года. На фотографиях изображено около двадцати мужчин, некоторые из которых сидят за столом в тюремных робах. По состоянию на 00.00 сегодня, пост с фотографиями набрал 21 лайк и 5,6 тысячи просмотров.

После публикации фото в СМИ Иркутское управление ФСИН проверит условия содержания заключенных в исправительной колонии №3. "По информации, размещенной в ряде СМИ, об условиях отбывания наказания осужденными в ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области назначена служебная проверка", - говорится в сообщении на сайте службы 12 февраля.

Проверка ФСИН коснется и лично Заура Дадаева, сообщила глава пресс-службы регионального управления ФСИН. "По поводу условий содержания Дадаева в колонии, по поводу фотографий мы будем проводить служебную проверку и будем выяснять, каким образом были сделаны данные снимки", - привело 12 февраля слова Хиндановой РБК.

После вынесения приговора по делу об убийстве Немцова глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение суда "выглядит странно" и было принято при сомнительных доказательствах вины осужденных. "Кавказский узел" проанализировал ход расследования и судебный процесс, а также версии о возможных заказчиках убийства Бориса Немцова в материале "Чеченский след в убийстве Немцова".

Новости о расследовании убийства Немцова размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Немцов". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Бориса Немцова.