10 февраля 2020, 11:27

Две сотрудницы Ростовской таможни осуждены за мошенничество

Бывшие инспекторы таможенного поста в Гуково признаны виновными в необоснованном получении выплат по инвалидности и приговорены к условному лишению свободы.

Судом установлено, что Галина Хоркина воспользовалась чужой справкой для установления ей второй группы инвалидности бессрочно и получения соцвыплат. С 2016 по 2019 годы она по ложным справкам получила от управлений Пенсионного фонда и соцзащиты населения в Гуково выплаты по инвалидности и на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму более 500 тысяч рублей. Ее коллега Марина Таранова также без каких-либо законных оснований взяла справку второй группы инвалидности и с 2016 по 2019 годы получила выплаты по инвалидности на общую сумму более 340 тысяч рублей, сообщило Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Обе женщины признаны виновными по ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество). "Приговором Гуковского городского суда Ростовской области Галине Хоркиной назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, Марине Тарановой - 2 года лишения свободы условно", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 1 февраля инспектор налоговой службы в Ростове-на-Дону была осуждена по делу о хищениях.

Примечание:

"Главный архитектор Ростова-на-Дону отпущен из-под ареста", "Замглавы района в Ростовской области получил пять лет за взятку в полмиллиона", "Глава района Ростовской области обвинен во взяточничестве".

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