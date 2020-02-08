Посетители предложили вывезти выставку "Империя и Кавказ" в регионы

08 февраля 2020, 15:24

Организаторы выставки оружия и регалий горцев Кавказа, казаков и солдат императорской армии готовы привезти ее из Москвы в Дагестан и другие регионы, предложения об этом уже поступили. Выставка интересна не только оружием, но и такими экспонатами, как оригинал хрестоматийного портрета имама Шамиля и штандарт наместника Кавказа князя Барятинского, указали историки.

Как писал "Кавказский узел", в Москве 5 февраля открылась выставка "Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX – начало XX века". Экспонаты, предоставленные музеями и частными коллекционерами, показывают взаимное влияние Кавказа и Российской империи. Организаторы выставки постарались обойти такие острые углы, как депортацию черкесов, отметили историки и посетители.

Несмотря на будние дни, выставку посетило немало людей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" научный руководитель выставки "Империя и Кавказ", заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института реставрации Алексей Петрушкевич. "Достаточно сказать, что несколько сот экземпляров каталога выставки были раскуплены за два дня", - указал он.

По словам Петрушкевича, многие посетители просили организовать выставку и в других регионах, в том числе на Кавказе. "В самой выставке несколько модулей. Каждый модуль, в принципе, по объему экспонатов, которые можно привлечь по определенной теме, может развернуться в самостоятельную выставку. Если у организаторов будет согласие на это - ведь это разные музеи и частные коллекционеры, и с учетом финансовых затрат - то выставки можно будет продолжить по России. И в Дагестан привезти ее, и в другие регионы", - сказал Алексей Петрушкевич.

Поступило несколько предложений об организации выставки в других городах, в том числе от Дагестанского музея изобразительных искусств имени Тахо-Годи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" инициатор выставки "Империя и Кавказ", президент инвесткомпании "Велес Капитал", частный коллекционер Алексей Гнедовский. "Они очень хотят нас видеть. Но пока не очень понятно, в каком масштабе. Сотрудники дагестанского музея сказали, что у них помещение маленькое", - сказал он.

По мнению Гнедовского, заручиться согласием всех организаторов выставки на ее экспонирование в другом городе едва ли удастся. "Там десяток частных коллекционеров, 14 музеев. Но в каком-то составе мы рады были бы перемещать выставку. Мы и сами переживаем от того, что выставка только два месяца в одном месте. Больше не получится - у музея декоративных искусств есть планы на другие выставки. Но организаторы готовы выставлять какую-то часть экспонатов как можно шире", - отметил Алексей Гнедовский.

Кавказская война - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет и сопровождавшийся тяжелыми жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов. Замирения Кавказа не произошло и после того, как парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года официально ознаменовал окончание покорения черкесских племен Западного Кавказа и завершение Кавказской войны. Вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века, отмечается в справке о Кавказской войне, опубликованной на "Кавказском узле".

Историки особо отметили два экспоната выставки

Как считает Алексей Петрушкевич, наиболее важный экспонат выставки - хрестоматийный портрет имама Шамиля на коне, написанный русским художником Сверчковым после 1859г года и хранящийся в Национальном музее изобразительных искусств Дагестана.

"В Дагестане и по всему Кавказу он очень растиражирован. Этот портрет воспроизводится всюду - от сувенирных магнитов до ковров. Портрет Шамиля первоначально находился во дворце наместника Кавказа в Тифлисе. Позже переместили картину в имение князей Барятинских в Курской губернии, где она находилась до 1918 года. Оттуда портрет и еще много художественных ценностей Барятинских были вывезены в Москву. Среди них были и практически все личные вещи Шамиля, которые представлены на нынешней выставке. Портрет и личные вещи имама, наряду с другими экспонатами, были Наркомпросом переданы в 1920 году в открывшийся тогда дагестанский музей", - рассказал он.

Имам Шамиль - лидер горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость против Российской империи в годы Кавказской войны, третий имам Имамата Нагорного Дагестана и Чечни. В 1859 году был осажден в Гунибе и 7 сентября (по новому стилю) сдался в плен, говорится в биографии Имама Шамиля на "Кавказском узле".

Аутентичность личных вещей Шамиля не вызывает абсолютно никакого сомнения, утверждает заместитель директора Института реставрации. "Это оригиналы, имеющие в первую очередь мемориальное значение. С 1918 года эти предметы хранились только в музейных собраниях. Из имения Барятинских, кстати, пополнилось свыше 30 музеев СССР. У князей была потрясающая этнографическая коллекция, где были предметы не только с Кавказа, но и из Турции, Персии, Грузии", - отметил Петрушкевич.

Представитель Национального музея Дагестана Хаджи Мурад Доного считает одним из самых интересных экспонатов выставки "Империя и Кавказ" привезенный из дагестанского музея штандарт князя Барятинского. "Это мнение многих посетителей, специалистов и знатоков истории военного дела. Сам штандарт выполнен на самом высоком уровне художественного мастерства: золотое шитье, обрамлен бисером, металлическим пластинками, бахромой. Штандарт соткан из парчи желтого цвета в форме четырехугольника. С обеих сторон на штандарте изображен родовой герб князей Барятинских", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Александр Иванович Барятинский был наместником на Кавказе в 1856-1862 годах. При нем российские войска заняли Большую и Малую Чечню, был взят в плен имам Шамиль, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Доного отметил, что штандарт всегда сопровождал князя Барятинского в его поездках и походах на Кавказе, в том числе и после назначения наместником Кавказа. "С приходом Барятинского на эту должность начинается заключительный этап Кавказской войны. Дела у российской армии в противостоянии с горцами пошли по возрастающей", - сказал он.