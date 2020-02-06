Организаторы выставки кавказского оружия в Москве обошли острые углы истории

06 февраля 2020, 04:51

В Москве открылась выставка оружия и регалий горцев Кавказа, русских казаков и солдат XIX-начала XX веков. Экспонаты, предоставленные музеями и частными коллекционерами, показывают взаимное влияние Кавказа и Российской империи. Организаторы выставки постарались обойти острые углы, например, мухаджирство, отметили историки и посетители.

Во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве 5 февраля открылась выставка «Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX – начало XX века». В экспозиции представлено более 600 предметов из российских и зарубежных музейных собраний, в том числе немало экспонатов из музеев Кавказа. Значительное число артефактов для выставки предоставили частные коллекционеры. В описании на сайте музея указано, что многие из экспонатов никогда не выставлялись ранее.

Инициатором выставки выступил руководитель инвестиционной компании "Велек Капитал" Алексей Гнедовский. На выставке представлены экспонаты из 11 частных коллекций, а также экспонаты, предоставленные музеями Санкт-Петербурга, Москвы, Махачкалы, Ставрополя, Красногорска, Щелково, а также Баку и Еревана.

Экспозиция разбита на несколько разделов: "Война России на Кавказе в XIX веке", "Виды и эволюция кавказского оружия в XIX – нач. XX в.", "Региональные особенности и основные центры производства кавказского оружия в XIX – нач. XX в.", "Шедевры кавказского оружия. Знаменитые мастера", "Российские регулярные части на Кавказе", "Кавказские казачьи войска", "Национальные части на Кавказе" и "Собственный Его Императорского Величества Конвой". Выставка будет работать до 5 апреля.

Мединский: выставка - совсем не о войне

Вечером 4 февраля накануне открытия выставки состоялась церемония торжественного открытия экспозиции, которую посетили некоторые чиновники федерального и московского уровней, передает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова заявила на открытии, что данный проект был необходим.

«Все работали с максимальной уверенностью в необходимости этого проекта. Эта выставка представит редкое собрание нескольких частных коллекций, поддержанное уникальными вещами из музейных собраний. Выставка будет иметь большую просветительскую значимость», - отметила она.

Участвовавший в презентации помощник президента Российской Федерации, глава Военно-Исторического общества России, бывший министр культуры Владимир Мединский заявил присутствующим, что выставка «совсем не о войне».

«Выставка - о взаимопроникновении культур. Об удивительном многонациональном сплаве традиций в стране. О том, как мы жили вместе, как помогали друг другу и как будем жить вместе. Достаточно указать на такое уникальное явление — это императорский конвой, состоявший из горцев. Государь император доверял им свою охрану в течение многих десятилетий. Ни в одной стране мира ничего подобного не было», - заявил Мединский.

Гнедовский: на выставке показано взаимовлияние разных культур

Инициатор выставки, президент инвестиционной компании "Велес капитал" и частный коллекционер Алексей Гнедовский сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что давно мечтал сделать в Москве выставку, посвященную кавказскому оружию.

«Год назад я нашел партнеров, которые согласились участвовать в организации такой выставки со своими коллекциями. Но вскоре мы поняли, что просто рассказывать о кавказском оружии бессмысленно. Надо делать выставку о связи этого оружия с присоединением Кавказа к Российской империи», - сказал он.

Гнедовский не исключает того, что о выставке может сложиться мнение, что на ней делается упор на завоевание Кавказа, на имперскую традицию.

«Всё-таки мы говорим об истории и это было. Не всё в истории было красиво. И говорить об оружии и не говорить о том, когда оно применялось, было бы неправильно. Но, кроме того, на выставке показано взаимовлияние разных культур в ходе такого трудного взаимодействия», - отметил он.

Дата проведения выставки выбрана произвольно, ни к какому событию не привязана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из научных руководителей проекта, заместитель директора Государственного научно-исследовательского института реставрации Алексей Петрушкевич.

«Идея принадлежит группе энтузиастов-коллекционеров, она поддержана государственными архивами и музеями. В основе - история оружейного искусства, которым всегда славился Кавказ, с учётом особенностей разных регионов и оружейных центров», - сказал он.

По данным Петрушкевича, экспонаты, в частности, предоставили национальный музей Дагестана имени А. Тахо-Годи и Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой.

На выставку представлены настоящие шедевры оружейного мастерства, большинство из которых ранее не показывали широкой публике, также отметил он.

«Изделия Геурка Элиарова, Базалая, воспетых Лермонтовым, также можно увидеть на экспозиции. Значительное внимание уделено симбиозу культур, заимствованию традиционной одежды, оружейных форм и художественных орнаментов», - отметил он.

При этом Петрушкевич сообщил, что организаторы выставки не ставили перед собой задаче осветить все периоды, отдельные факты и последствия Кавказской войны, такие, например, как мухаджирство после 1864 года.

Под термином махаджирство (мухаджирство) обычно понимают массовое переселение мусульман из немусульманских стран в мусульманскую страну. В частности, мухаджирами называют представителей горских народов, покинувших Российскую империю во время Кавказской войны, говорится в справке "Кавказского узла" о мухаджирах.

«Акцент сделан на двух равнозначных по значению ключевых фигурах финального периода войны - имаме Шамиле и Александре Барятинском. Личные вещи обоих предводителей противоборствующих сторон, любезно предоставленные национальным музеем Дагестана, впервые после 1923 года снова в Москве. Уникален портрет Шамиля работы академика Сверчкова, знамя наиба Хаджи Мурата и другие мемориальные предметы», - пояснил он.

Имам Шамиль - лидер горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость против Российской империи в годы Кавказской войны, третий имам Имамата Нагорного Дагестана и Чечни. В 1859 году был осажден в Гунибе и 7 сентября (по новому стилю) сдался в плен, говорится в биографии Имама Шамиля на "Кавказском узле".

Петрушкевич также сообщил, что достаточно полно на выставке представлены произведения черкесских мастеров. «Оружие черкесов, к примеру, турецкой работы тоже есть на выставке», - отметил он.

Историки отметили просветительскую важность выставки

По словам дагестанского историка Хаджи Мурада Доного, который присутствовал на открытия мероприятия как представитель Национального музея Дагестана, на выставке представлены 37 экспонатов из собрания музея как из постоянной экспозиции, так и из хранилищ.

«Среди экспонатов имеются уникальные. К примеру, штандарт наместника Кавказа князя Барятинского, его бинокль, наседельные кобуры имама Шамиля, его плеть, шашка сына Шамиля Мухаммад Шафи. Кроме того, представлен манекен-реконструкция горца времён Кавказской войны и другие», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что является сторонником проведения такого рода выставок.

«Они представляют очень много нового, несут позитивный заряд в плане исследования истории. Для ученых на выставке будет очень много интересного. Так, впервые экспонируются немало предметов из частных коллекций. Это в основном холодное и огнестрельное оружие, военная амуниция. Частные коллекционеры не особенно жалуют любителей истории показом своих собраний, но здесь они согласились вытащить из закромов уникальнейшие экспонаты. Они придают выставке определенную интригу, ожидание увидеть что-то ранее неизвестное. Меня лично поразил в анонсе выставки кинжал шейха Джамалуддина Казикумухского. Было бы интересно узнать легенду этой вещи, её атрибутику и прочее», - рассказал он.

По его мнению, выставка в целом не только о Кавказской войне, но и о кавказских военных частях в составе российской армии в последующий период.

Кавказская война - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет и сопровождавшийся тяжелыми жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов. Замирения Кавказа не произошло и после того, как парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года официально ознаменовал окончание покорения черкесских племен Западного Кавказа и завершение Кавказской войны. Вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века, говорится в справке о Кавказской войне на "Кавказском узле".

«Есть экспонаты и рассказ о Конвое Его Величества, где служили кавказцы, воинских частях, состоявших из горцев, в Русско-Японскую и Первую Мировую войны, история Дикой дивизии и т. д. Выставка будет познавательной и полезной как для профессиональных историков, исследователей, так и для любителей, изучающих военную историю», - считает Доного.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов, пришедший на презентацию, также считает, что на выставке очень много интересных и уникальных экспонатов.

«Подбор музеев, откуда берутся эти экспонаты, показывает серьёзность выставки. Здесь несколько музеев северокавказских, в том числе дагестанские. Наполнение очень интересное, потому что готовили выставку люди, которые хорошо разбираются в тематике, профессиональные музейщики. Они подтянули много частных коллекционеров, чего раньше не было. Лично меня, как специалиста по Кавказу XIX столетия и по настоящий момент, выставка заинтересовала именно своей «начинкой». Плюс выставки в том, что на неё подтянули тематические вещи из частных коллекций, которые не выставлялись и, может быть, больше не будут выставляться. Это очень хорошо, что есть возможность увидеть целый ряд эксклюзивных вещей кавказского производства», - рассказал он.

Муханов считает, что имперский период выделен скорее для хронологических рамок выставки, а не как её идеологическая составляющая.

«Основные экспонаты связаны хронологически с имперским периодом. Они не показывают Кавказ советского периода или современный Кавказ. Задача - показать экспонаты XIX - начала XX веков, то есть как раз периода именно Российской империи. Экспозиция завершается на событиях Первой Мировой войны, которая тоже связана с политикой Российской империи, в которой Кавказ вынуждено участвует», - пояснил он, указав при этом, что текстовые аннотации в экспозиционных залах выставки не имеют глубокого содержания и направлены на то, чтобы в общем информировать о каких-то событиях и датах того периода.

Дагестанский историк Патимат Тахнаева отметила научную и просветительскую ценность выставки.

«Если сказать двумя словами - это визуальная история. Кому-то она просто не интересна, а для кого-то это - еще одно роскошное прикосновение к знаниям», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Посетители выставки отметили ее идеологическую нейтральность

В описании экспонатов выставки действительно сжато сообщаются лишь даты сражений или взятия тех или иных населенных пунктов. К примеру, указывается, что война закончилась в 1864 году, но нет никакой информации о судьбах черкесов и представителей других народов, подвергшихся депортации. По мнению опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" посетителей выставки, острые углы организаторы мероприятия обошли специально. Проведенный опрос не носит характер репрезентативного и отражает только частные мнения посетителей выставки.

«По-моему, острые углы обошли специально, чтобы не мешать госорганам помочь в устройстве выставки. Вообще выставка в принципе не о том, а о предметах быта, оружии и так далее», - считает москвичка Елена.

Юрий также обратил внимание на то что тему депортации черкесов обошли вниманием. «Ничего не говорится о фактическом геноциде черкесов и других народов Кавказа. Но, с другой стороны, эта выставка скорее о произведениях искусства, чем об истории. Ведь недаром выбран Музей декоративного искусства как место для выставки. А вообще видно, насколько Кавказ повлиял на культуру России, а не только наоборот. Как, например, особая кавказская любовь к оружию, к его украшению передалась», - сказал он.

«Это в чистом виде прикладное искусство, какой-то идеологии я здесь не вижу», - отметила Мария.

Не заметил какой-либо идеологической направленности выставки и приехавший из Ингушетии Мустафа. «Я смотрю только на оружие и предметы военного снаряжения. И мне это нравится. Жаль, что из Ингушетии ничего не привезли. Но вообще здесь много уникального из частных коллекций», - отметил он.

«Только из-за того, что на выставке выставлено оружие и прочие вещи периода войны на Кавказе, говорится об империи, но никакой идеологической составляющей я пока не вижу», - предположила Анна.

«Здесь я больше увидел преклонение империи перед Кавказом. Даже то, что выставка носит название «Империя и Кавказ» говорит о том, что Кавказ не совсем был покорен империей», - считает Али из Чечни.

Историки отметили игнорирование темы депортации черкесов

Кабардинский историк Тимур Алоев назвал вопрос о депортации черкесов принципиальным. При этом он уточнил, что пока не побывал на выставке.

«Существует историографическая традиция игнорирования вопроса геноцида черкесов, и она давно пустила корни. А сейчас в России эпоха неоимпериализма. И можно практически безошибочно предполагать, что в Москве импульс задан этот, он легко считывается. Если на выставке нет Западного Кавказа, если там нет слова "геноцид" и нет покаяния со стороны России, то мое отношение отрицательное», - заявил он.

Доктор филологических наук, профессор Кабардино-Балкарского института гуманитарный исследований Мадина Хакуашева согласна с тем, что в российской историографии существует проблема игнорирования депортации черкесов.

«От такого рода официальных мероприятий, [как выставка], я многого не жду. Потому что, видимо, речь идёт о, так сказать, укреплении связи народов России и так далее. Но в Москве своё представление, как укреплять связи народов России и единство России . И это делается по старому шаблону, по шаблону, которой давным-давно устарел и вызывает больше вопросов, чем позитива», - считает она.

По ее мнению, замалчивание черкесской депортации дискредитирует в первую очередь официальные и правительственные органы.

«Черкесы с 12 своими субэтносами на Кавказе были самым большим этносом. Если показывать историю Кавказа без черкесов, без должного акцента на черкесах, то это ведёт к деформации исторического сознания. Важно правильные исторические акценты расставлять, давать возможность всем людям Российской Федерации узнать о том, что было, но в спокойном, абсолютно размеренном тоне. Но говорить [надо] о том, что было реально, а не мифологизировать историю», - отметила Хакуашева.