Портрет Джульетты Гукасян. Кадр видео CBC TV Azerbaijan https://www.youtube.com/watch?v=cbZDzKF_U3A&feature=emb_logo

05 февраля 2020, 06:47

Обвиняемый в убийстве женщины в Гюмри российский солдат не явился в суд в пятый раз

Судебное заседание по делу об убийстве Джульетты Гукасян в Гюмри отложено в пятый раз из-за неявки обвиняемого российского военнослужащего. Российская сторона потребовала обеспечить его безопасность. Командование базы принципиально не желает доставлять Разгельдеева в суд, заявил правозащитник Артур Сакунц.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 3 декабря 2018 года была избита 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян, которая позже скончалась в больнице. Был задержан российский военнослужащий, ему грозит до десяти лет заключения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Армения передала обвиняемого российской стороне, он находится под арестом на 102-й базе.

Первое заседание было назначено в суде первой инстанции общей юрисдикции Ширакской области Армении на 4 февраля. Обвиняемый в убийстве солдат 102 военной базы Андрей Разгильдеев не явился в суд. Его представитель Александр Гладышев предоставил письмо командующего военной базой, с ходатайством о том, чтобы заседание суда было отложено, пока не будет от армянской стороны письменных гарантий безопасности Разгельдеева и сопровождающих его, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” сотрудник суда.

Российская сторона принципиально не желает доставлять Разгельдеева в суд, считает глава Ванадзорского офиса Хельсинскской гражданской ассамблеи, представитель правопреемников Джульетты Гукасян Артур Сакунц. Здание суда находится в нескольких сотнях метров от российской военной базы, и неявкой обвиняемого военнослужащего специально создается препятствие для правосудия. Согласно Межгосударственному соглашению по дислокации военной базы в Гюмри, ответственность за ситуацию несет и политическое руководство страны, отметил Сакунц.

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". Наибольший резонанс вызвало убийство семи членов семьи Аветисянов 12 января 2015 года. Виновным в совершении этого преступления признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

"Российская база находится на территории Армении, и солдат этой базы совершил преступление в отношении гражданки Республики Армения. Согласно армянскому законодательству, Конституции Армении, а также межгосударственному соглашению, как предварительное расследование, так и судебное разбирательство должны быть проведены в судах Армении. Однако наша судебная власть не обеспечила суверенитет Армении", – сказал правозащитник.

"С одной стороны, армянский прокурор и суды не руководствовались принципами суверенитета Армении, а с другой стороны – российский командир базы, находясь на территории Армении, вывел сам себя за рамки армянского законодательства и конституции. То есть ведет себя антиконституционно, за что несет ответственность политическая власть Армении", – считает эксперт.

Повода для обеспечения Разгельдееву физической безопасности нет. "Пострадавшая сторона не имеет родственников, вокруг дела не было инцидентов, само следствие прошло спокойно, а пресса особо не поднимала шум. То есть нет угрозы для физической расправы над Разгельдеевым", – высказалась руководитель общественного объединения "Журналисты во имя прав человека" Жанна Алексанян. По ее мнению, российская сторона действует, исходя из своих политических целей.

Процесс перенесен на 6 марта.

Примечание:

"Пашинян: место ареста российского военного не имеет значения", "Потерпевшая сторона потребовала нового расследования массового убийства в Гюмри", "Учения с участием российских военных прошли в Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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