04 февраля 2020, 21:13

Житель Чечни обвинен в нападении на Буденновск

Дело жителя Чечни, обвиненного в участии в банде Шамиля Басаева и вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году, направлено в суд.

По версии следствия, уроженец Чечни 14 июня 1995 года в составе банды Шамиля Басаева совершил вооруженное нападение в Буденновске.

Отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года вторгся на территорию Ставропольского края и захватил центральную больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек, еще 317 получили ранения. Боевики освободили оставшихся заложников в обмен на обещание российских властей прекратить боевые действия в Чечне.

Он обвиняется по статьям об убийстве, в том числе сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, захвате заложников, участии в банде и совершении теракта, его дело направлено в Южный окружной военный суд, сообщила сегодня Генпрокуратура России на своем сайте. Обвиняемый заключен под стражу, говорится в сообщении. Отметим, максимальные санкции по этим статьям предусматривают пожизненное лишение свободы.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно передачи дела в суд не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2019 года Северо-Кавказский военный суд приговорил к 11 годам колонии Руслана Исламова, признанного виновным в участии в банде Шамиля Басаева и вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году.

Примечание:

"Суд арестовал задержанного на Ставрополье предполагаемого участника банды Басаева", "Верховный суд России подтвердил приговор Бадрудди Даудову", "Житель Чечни обвинен по делу о рейде Басаева на Дагестан". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 февраля 2020, 20:56

04 февраля 2020, 20:20

04 февраля 2020, 20:13

04 февраля 2020, 20:04

04 февраля 2020, 19:31

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи