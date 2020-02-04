Житель Чечни обвинен в нападении на Буденновск

04 февраля 2020, 21:13

Дело жителя Чечни, обвиненного в участии в банде Шамиля Басаева и вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году, направлено в суд.

По версии следствия, уроженец Чечни 14 июня 1995 года в составе банды Шамиля Басаева совершил вооруженное нападение в Буденновске.

Отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года вторгся на территорию Ставропольского края и захватил центральную больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек, еще 317 получили ранения. Боевики освободили оставшихся заложников в обмен на обещание российских властей прекратить боевые действия в Чечне.

Он обвиняется по статьям об убийстве, в том числе сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, захвате заложников, участии в банде и совершении теракта, его дело направлено в Южный окружной военный суд, сообщила сегодня Генпрокуратура России на своем сайте. Обвиняемый заключен под стражу, говорится в сообщении. Отметим, максимальные санкции по этим статьям предусматривают пожизненное лишение свободы.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно передачи дела в суд не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2019 года Северо-Кавказский военный суд приговорил к 11 годам колонии Руслана Исламова, признанного виновным в участии в банде Шамиля Басаева и вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году.