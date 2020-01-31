Фотоколлаж с Кадыровым указал на недовольство жителей поведением главы Чечни

31 января 2020, 05:11

Фотоколлаж с Рамзаном Кадыровым стал отражением недовольства местных жителей тем, что глава Чечни часто встречается с христианскими священниками, полагает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Поводом для подобной сатиры становится сакрализация фигуры авторитарного лидера, считает антрополог Александра Архипова.

Как информировал "Кавказский узел", 25 января в СМИ появилась информация о задержании в Чечне 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника. По данным издания "Кавказ.Реалии", задержанные, в том числе школьники, провели ночь в изоляторе, где на них оказывали давление. 27 января министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров объявил эту информацию недостоверной, но признал готовность властей Чечни наказывать авторов и распространителей карикатур. Правозащитники сочли, что оговорка Умарова о необходимости "предупредить десяток смутьянов и негодяев" означает, что задержания жителей Чечни все же были.

На фотоколлаже изображен Рамзан Кадыров с седыми шевелюрой и бородой, облаченный в черную одежду и головной убор. В руке у него посох, на груди - медальон. "Кавказский узел" опубликовал коллаж, заретушировав его в соответствии с требованиями российского законодательства.

Подобное изображение Кадырова "стало следствием того, что он часто на разных мероприятиях встречается с христианскими священниками", считает президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев.

"Ему [Кадырову] приходится сталкиваться с ними [представителями христианства] на религиозных праздниках. Подобное взаимодействие вызывает негодование части жителей Чечни, поскольку создается впечатление, что он заигрывает с руководителями и представителями других религий. Отсюда и желание показать его как представителя этой религии", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

С давних времен правители разных стран, в которых был "жесткий режим", очень часто видели в распространении низовой сатиры - анекдотов, частушек, карикатур - некую опасность, которая способна "смутить умы" и "начать революцию", заявила антрополог, старший научный сотрудник ШАГИ РАНХиГС, приглашенный профессор Совместного бакалавриата РЭШ и ВШЭ, доцент Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ Александра Архипова, комментируя "Кавказскому узлу" появление фотоколлажа с Кадыровым.

"В обществе, где фигура лидера активно, прямо-таки на наших глазах сакрализируется, опасность кроется не только в самой попытке осмеяния, сколько в попытках "снизу" нарушить символические границы, разделяющие человека и правителя. И король, и глава республики - не простой гражданин, и действия, совершаемые в отношении обычных людей, к нему неприменимы. Так реагировали на сатиру "снизу" и в советские времена, так начали реагировать и в последние четыре года, поэтому карикатуры, фотожабы, демотиваторы оказываются среди доказательств по статьям "Экстремизм" и "Оскорбление чувств верующих", - сказала она.

Внимание власти все чаще привлекает не устное, а визуальное "творчество масс", указала антрополог. "Неужели дело в том, что картинкой ты нарушаешь символические границы сильнее или грубее? В известных мне случаях интернет-пользователи преследовались скорее не за тексты, а за демотиваторы или фотожабы - картинки или фотографии в сопровождении короткого текста. В этом смысле история, которая сейчас происходит, очень яркая и ужасающая, но не выбивается из общей тенденции преследования за визуальную оскорбительную сатиру "снизу", причем часто на границах нормы закона", - отметила Архипова.

Напомним также, что в январе 2018 года ролик с названием "Главный помощник" был размещен видеоблогером Данилой Поперечным на YouTube. В нем блогер в роли Рамзана Кадырова предлагает Деду Морозу назначить его своим помощником по добрым делам, охранять за деньги резиденцию и открыть там бургерную. Пользователи соцсетей напомнили видеоблогеру о практике публичных извинений перед главой Чечни. По словам Поперечного, его видео о Кадырове является сатирическим произведением. Критик Игорь Шайтанов и писатель Александр Кабаков тогда заявляли "Кавказскому узлу", что сатира в споре с властью используется не одну сотню лет, но писавшие в этом жанре ранее не ставили задач в виде борьбы с диктатурой.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".