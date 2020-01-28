Кубанские врачи отчитались об отсутствии пациентов с коронавирусом

28 января 2020, 19:21

Врачи не нашли коронавирусную инфекцию у мужчины, прилетевшего в Краснодар из Китая и госпитализированного с высокой температурой. Пациентов с этим заболеванием в регионе нет, сообщил сегодня краевой Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", на борту прилетевшего 26 января в Краснодар самолета из Китая оказался пассажир с высокой температурой. Врачи заподозрили у него коронавирус, мужчина и его жена были отправлены в больницу. Анализы пациента врачи отправили на исследование в Новосибирск и Ставрополь.

В конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. К 23 января зарегистрированы более 600 заболевших в нескольких странах и 17 смертельных случаев от пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Ключевые симптомы заболевания - высокая температура и кашель. Риск осложнений особенно высок для пожилых людей, сообщило ТАСС.

За несколько дней в Краснодаре были госпитализированы, помимо пассажира самолета из Китая, еще два человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, во всех трех случаях диагноз не подтвердился, сообщил информированный источник.

По его словам, у пациента, прилетевшего в Краснодар 26 января, "наблюдается положительная динамика" состояния, пишет сегодня "Интерфакс-Юг".

Больных коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае не выявлено, подтвердила сегодня пресс-служба краевого Минздрава. "Обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций края к приему больных из неблагополучных территорий, а также проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание", - говорится в сообщении на сайте министерства.