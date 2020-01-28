Международный аэропорт Краснодар. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

28 января 2020, 19:21

Кубанские врачи отчитались об отсутствии пациентов с коронавирусом

Врачи не нашли коронавирусную инфекцию у мужчины, прилетевшего в Краснодар из Китая и госпитализированного с высокой температурой. Пациентов с этим заболеванием в регионе нет, сообщил сегодня краевой Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", на борту прилетевшего 26 января в Краснодар самолета из Китая оказался пассажир с высокой температурой. Врачи заподозрили у него коронавирус, мужчина и его жена были отправлены в больницу. Анализы пациента врачи отправили на исследование в Новосибирск и Ставрополь.

В конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. К 23 января зарегистрированы более 600 заболевших в нескольких странах и 17 смертельных случаев от пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Ключевые симптомы заболевания - высокая температура и кашель. Риск осложнений особенно высок для пожилых людей, сообщило ТАСС.

За несколько дней в Краснодаре были госпитализированы, помимо пассажира самолета из Китая, еще два человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, во всех трех случаях диагноз не подтвердился, сообщил информированный источник.

По его словам, у пациента, прилетевшего в Краснодар 26 января, "наблюдается положительная динамика" состояния, пишет сегодня "Интерфакс-Юг".

Больных коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае не выявлено, подтвердила сегодня пресс-служба краевого Минздрава. "Обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций края к приему больных из неблагополучных территорий, а также проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Примечание:

"Врачи приступили к дежурству в аэропорту Тбилиси в связи с коронавирусом", "Семь граждан Азербайджана оказались в карантинной зоне в Китае", "Грузия приостановила прямые рейсы из Китая".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 января 2020, 20:46

28 января 2020, 20:06

28 января 2020, 19:49

  • Жители Тбилиси провели акцию против застройки сквера

    Строительство в "Саду Анны" перекрыло экстренным службам подъезд к соседним домам, указали участники акции протеста в Тбилиси. Присоединившиеся к ним оппозиционные политики заявили, что намерены добиваться демонтажа новостройки.

28 января 2020, 18:24

28 января 2020, 18:12

  • 1 Сирота из Усть-Джегуты пожаловалась на трудности с получением жилья

    Жительница Карачаево-Черкесии Анастасия Канавченко вынуждена снимать квартиру для себя и своих детей, дожидаясь от государства положенного ей как сироте жилья. Очередь на получение квартир обновляется дважды в год, объяснили в Минобрнауки республики. Федеральные законы не предусматривают очередей на жилье для сирот, указали юристы.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи