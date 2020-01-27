Врачи в Краснодаре заподозрили коронавирус у пассажира из Китая

27 января 2020, 11:56

На борту севшего в Краснодаре самолета из Китая оказался пассажир с высокой температурой, которого врачи экстренно госпитализировали в инфекционную больницу. Его анализы отправлены на исследование в Новосибирск и Ставрополь.

Самолет из Китая приземлился в аэропорту Краснодара 26 января. У одного из пассажиров была высокая температура и его госпитализировали в местную инфекционную больницу, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

"На борту самолета, прибывшего из Китая, находился пассажир с повышенной температурой тела, которую зафиксировали тепловизором сотрудники Роспотребнадзора. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи с сотрудниками в костюмах для работы с особо опасными инфекциями", - цитирует представителя министерства "Интерфакс".

По данным Минздрава, вместе с мужчиной в больницу транспортировали и летевшую с ним жену. Анализы были срочно направлены в центр вирусологии и биотехнологии в Новосибирске и ставропольским специалистам для исследования на наличие короновируса, отметили в ведомстве.

"Ему поставлен диагноз "грипп" после лабораторных исследований. С ним жена была, контактная. Пронаблюдали, все нормально, взяли пробы, отпустили ее, дома она уже. Для того, чтобы исключить коронавирус, пробы его отправлены в Ставрополь в референс-центр и в Новосибирск. Эти референс-центры оснащены тест-системами на распознавание этого нового коронавируса", - передает слова сотрудника пресс-службы регионального управления Роспортребнадзора РИА "Новости".

В ведомстве также сообщили, что остальные пассажиры рейса чувствуют себя хорошо.

В конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. К 23 января зарегистрированы более шести сотен заболевших в нескольких странах и 17 смертельных случаев от пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Ключевые симптомы заболевания - высокая температура и кашель. Риск осложнений особенно высок для пожилых людей, возраст умерших - от 48 до 89 лет, пишет ТАСС.

В связи с распространением нового коронавируса специалисты усилили режим работы в аэропортах Краснодара и Сочи, проверяя тепловизорами пассажиров, прибывающих рейсами из Азии, проинформировали в Роспотребнадзоре.

"Кавказский узел" также писал, что 23 января на всех таможенно-пропускных пунктах Азербайджана был введен медицинский контроль и предусмотрены меры для срочной изоляции больных с подозрением на коронавирус. В круглосуточном режиме дежурят также врачи в международном аэропорту Тбилиси, которые проверяют всех пассажиров из Китая.