ЕСПЧ оценил почти в 10 тысяч евро пребывание краснодарца в изоляторе

28 января 2020, 15:13

Житель Краснодара Анатолий Атаев в 2008 году необоснованно был оставлен в СИЗО после решения суда о его освобождении, постановил Европейский суд по правам человека, обязав власти России компенсировать мужчине моральный вред.

Европейский суд по правам человека сегодня присудил 9750 евро компенсации морального вреда жителю Краснодара Анатолию Атаеву, признав, что российские власти нарушили его права, поскольку в СИЗО мужчина содержался в неудовлетворительных условиях, а после решения суда о его условно-досрочном освобождении не был отпущен на свободу, сообщила пресс-служба суда.

Суд усмотрел в действиях российских властей нарушение статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека (запрет пыток) в связи с переполненностью камер в СИЗО, а также статьи 5 (право на свободу), поскольку Атаев не был отпущен из СИЗО после решения районного суда о его условно-досрочном освобождении, говорится в документе, размещенном на сайте суда.

5 августа 2008 года суд в Краснодаре вынес решение об условно-досрочном освобождении Атаева, однако начальник СИЗО тогда не исполнил это решение, указав, что решение суда может быть пересмотрено в апелляционной инстанции, а за это время Атаев может скрыться. В итоге мужчина находился в СИЗО до 8 октября 2008 года вопреки решению суда об освобождении, сообщила 17 мая 2016 года "Медиазона".

В 2016 году правительство России в ответе ЕСПЧ предложило выплатить Атаеву 6625 евро в качестве компенсации, признав неудовлетворительными условия его содержания под стражей, и ходатайствовало перед судом о прекращении дальнейшего рассмотрения жалобы. Представители Атаева отказались от этого предложения, настаивая на удовлетворении всей жалобы, сообщила сегодня пресс-служба "Комитета против пыток" (КПП).

История Анатолия Атаева не уникальна для Краснодарского края, посетовал руководитель краснодарского отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов. "Мы регулярно наблюдаем в регионе ситуацию, когда есть решение суда об освобождении - и начальники СИЗО не выпускают людей, ждут каких-то бумаг, документов с печатью, и это в эпоху новых технологий. И в итоге люди вынуждены от нескольких дней до нескольких недель проводить в СИЗО, ожидая, пока их выпустят", - сказал Романов корреспонденту "Кавказского узла".

В качестве примера Сергей Романов напомнил историю замдиректора Краснодарского регионального центра медицины катастроф Людмилы Бештоевой, освобождение которой в 2019 году затянулось на 19 дней.

Правозащитник выразил надежду, что решение ЕСПЧ повлияет на ситуацию на Кубани. "ЕСПЧ же не просто вынес решение о выплате компенсации, он призывает российскую власть изменить существующий - неэффективный - порядок освобождения людей, предлагает государству принять меры к устранению этой проблемы. После получения решения мы в национальных инстанциях - и в суде, и в прокуратуре - обязательно будем настаивать, чтобы были внесены изменения и в законодательство, и в правоприменительную практику. Обязательно будем обращаться в Генпрокуратуру, чтобы были приняты какие-то ведомственные инструкции или внесены изменения, дополнения в существующие, которые позволят людям выходить на свободу после принятия судебного акта, а не ждать, пока этот судебный акт доедет по адресу, и не зависеть от начальника следственного изолятора", - сказал Сергей Романов.