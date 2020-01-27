Исполняющий обязанности премьера Ингушетии назначен после отставки правительства

27 января 2020, 12:56

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил правительство в отставку и назначил исполняющим обязанности премьер-министра Владимира Сластенина.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября 2019 года депутаты парламента Ингушетии избрали главой республики Махмуда-Али Калиматова, с июля 2019 года исполнявшего обязанности главы региона. Сегодня Калиматов сообщил о своем решении отправить в отставку правительство республики.

Махмуд-Али Калиматов распустил республиканское правительство, пишет со ссылкой на пресс-службу руководителя региона "Интерфакс".

Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии после отставки правительства назначен Владимир Сластенин, который с 22 января занимал пост первого вице-премьера, передает РИА "Новости".

Напомним, вступив в должность, Калиматов отправил в отставку правительство Ингушетии и заявил, что будет менять кадровый состав кабмина, но оставит в нем профессионалов. 16 сентября 2019 года он подписал указы о назначениях глав Минсельхоза, Минстроя, Миннаца, Минспорта и Минобразования.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Махмуда-Али Калиматова.