Владимир Сластенин. Фото пресс-службы главы Ингушетии

27 января 2020, 12:56

Исполняющий обязанности премьера Ингушетии назначен после отставки правительства

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил правительство в отставку и назначил исполняющим обязанности премьер-министра Владимира Сластенина.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября 2019 года депутаты парламента Ингушетии избрали главой республики Махмуда-Али Калиматова, с июля 2019 года исполнявшего обязанности главы региона. Сегодня Калиматов сообщил о своем решении отправить в отставку правительство республики.

Махмуд-Али Калиматов распустил республиканское правительство, пишет со ссылкой на пресс-службу руководителя региона "Интерфакс". 

Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии после отставки правительства назначен Владимир Сластенин, который с 22 января занимал пост первого вице-премьера, передает РИА "Новости".

Напомним, вступив в должность, Калиматов отправил в отставку правительство Ингушетии и заявил, что будет менять кадровый состав кабмина, но оставит в нем профессионалов. 16 сентября 2019 года он подписал указы о назначениях глав Минсельхоза, Минстроя, Миннаца, Минспорта и Минобразования.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Махмуда-Али Калиматова.

Примечание:

"Матовников покинул Северный Кавказ после провала с уточнением границ Чечни", "Вице-премьер Ингушетии ушел в отставку", "Глава Минфина назначен в Ингушетии".

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27 января 2020, 14:33

  • Калиматов назвал формальной отставку правительства

    Правительство Ингушетии отправлено в отставку вслед за премьер-министром Константином Суриковым, как требует закон, но кабмин продолжит работу в прежнем составе, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Суриков ушел в отставку по семейным обстоятельствам, пояснил он.

27 января 2020, 14:01

27 января 2020, 13:49

27 января 2020, 13:45

27 января 2020, 13:40

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