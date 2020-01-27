27 января 2020, 11:11

Калиматов объявил об отставке правительства Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем решении отправить в отставку правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября 2019 года депутаты парламента Ингушетии избрали главой республики Махмуда-Али Калиматова, с июля 2019 года исполнявшего обязанности главы региона.

Вступив в должность, Калиматов отправил в отставку правительство республики и заявил, что будет менять кадровый состав ингушского кабмина, но оставит в нем опытных профессионалов. 16 сентября он подписал указы о назначениях глав Минсельхоза, Минстроя, Миннаца, Минспорта и Минобразования.

Публикация на странице Махмуда-Али Калиматова в Instagram https://www.instagram.com/p/B70HTXgI-pg/О решении отправить правительство в отставку Калиматов сообщил сегодня на своей странице в Instagram. "Мной принято решение отправить правительство РИ в отставку", - написал он.

Причину такого решения глава Ингушетии не указал. Указ о роспуске правительства на сайте главы региона также пока не опубликован.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Махмуда-Али Калиматова.

Примечание:

"Матовников покинул Северный Кавказ после провала с уточнением границ Чечни", "Вице-премьер Ингушетии ушел в отставку", "Глава Минфина назначен в Ингушетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 января 2020, 10:53

  • Депутаты сняли ограничения на митинги в Волгограде

    Волгоградская облдума отменила запрет проводить митинги и пикеты около зданий органов власти и силовых структур. Ограничения, действовавшие в регионе с 2005 года, Конституционный суд счел нарушением прав людей.

27 января 2020, 09:55

27 января 2020, 09:14

27 января 2020, 08:33

27 января 2020, 07:42

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи