Калиматов объявил об отставке правительства Ингушетии

27 января 2020, 11:11

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем решении отправить в отставку правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября 2019 года депутаты парламента Ингушетии избрали главой республики Махмуда-Али Калиматова, с июля 2019 года исполнявшего обязанности главы региона.

Вступив в должность, Калиматов отправил в отставку правительство республики и заявил, что будет менять кадровый состав ингушского кабмина, но оставит в нем опытных профессионалов. 16 сентября он подписал указы о назначениях глав Минсельхоза, Минстроя, Миннаца, Минспорта и Минобразования.

О решении отправить правительство в отставку Калиматов сообщил сегодня на своей странице в Instagram. "Мной принято решение отправить правительство РИ в отставку", - написал он.

Причину такого решения глава Ингушетии не указал. Указ о роспуске правительства на сайте главы региона также пока не опубликован.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Махмуда-Али Калиматова.