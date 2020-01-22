Дагестанские журналисты назвали "убийства чести" пережитком патриархального уклада

22 января 2020, 02:41

У части общества в Дагестане "убийства чести" находят понимание, хотя оправдания подобным преступлениям нет, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 17 января Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил жителя Дагестана к 9,5 года колонии строгого режима за убийство сводной сестры и самовольное оставление места службы. Осужденный заявил, что девушка не слушалась его, уехала в Махачкалу и не хотела выходить замуж. При этом некоторые пользователи Instagram поддержали осужденного. Дагестанские богословы осудили практику "убийств чести", заявив, что они не имеют ничего общего с исламом.

"Убийства чести" были названы в числе самых актуальных проблем женщин Северного Кавказа на церемонии присуждения премии имени доктора Айшат Магомедовой, состоявшейся 28 сентября 2019 года. "Кавказским узлом" подготовлен материал "Убитые сплетнями". Убийства женщин по мотивам "чести" на Северном Кавказе".

Убийства чести не являются чем-то экстраординарным, они существовали и при советской власти, но сейчас они вызывают больший резонанс из-за публикаций в Интернете, считает главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев. «Поэтому об этих фактах становится известно сразу», - сказал он 21 января корреспонденту "Кавказского узла".

Фатуллаев считает, что грань между убийством из-за неприязненных отношений в семье и "убийством чести" проходит прежде всего в головах, и происходит это при столкновении носителей разного культурного кода.

«Когда люди, получившие светское образование, проживающие в городах, знающие, что существует и иной мир, помимо адатов, шариата и патриархального уклада, сталкиваются с традиционным старым представлением обо всем этом», - пояснил журналист.

По мнению Фатуллаев, стоит особо подчеркнуть реакцию на это патриархального общества. "Именно со стороны носителей старой традиционной культуры существует крайне агрессивная, резкая, убийственная в прямом смысле этого слова реакция», - отметил он.

Журналист заявил, что поддерживают подобного рода расправы люди, проживающие главным образом в сельской местности, которые являются носителями патриархальных взглядов. «Именно благодаря такой поддержке и негласному давлению на семьи, они подталкивают членов семей к расправе над собственными детьми»,- заявил он.

Фатуллаев предполагает, что практика «убийств чести» вряд ли прекратится. При этом он отметил, что убийства такого характера не должны называться «судами чести», так как они являются «убийствами мракобесия и невежества».

"Ужасно, что такое понятие, как "убийство чести", до сих пор существует в мозгах наших соплеменников. Фактически оно делает убийцу или насильника неуязвимым", - отметила правозащитница Светлана Анохина.

"Убийствам чести" не может быть оправдания

Любое «убийство чести» является случаем экстраординарным, им не может быть оправдания ни с точки зрения светского закона, ни с точки зрения ислама, заявил корреспонденту «Кавказского узла» главный редактор «Нового дела» Гаджимурад Сагитов.

По его словам, часть общества в Дагестане оправдывает "убийства чести". «Безусловно, тут есть ментальные особенности. Понимание этого действа со стороны среднестатистического европейского, западного, центрально-русского человека и кавказца будет разное», - отметил Сагитов.

Зачастую общественности доступна лишь версия убийцы

Само по себе убийство - это экстраординарное событие, однако убийство женщины, совершённое на Северном Кавказе, тем более по мотивам защиты "чести семьи" или иным, направленным на защиту морально-нравственных ценностей, придаёт таким печальным событиям дополнительный резонанс, считает заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

«В общественном мнении среднестатистического россиянина кавказец - это хмурый, сурового вида горец с обнажённым кинжалом в руке, ждущий, кого бы им ударить чужака за косой взгляд и оскорбление или своего близкого, за нарушение традиций»,- пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по словам Магомедова, для самих дагестанцев подобные случаи тоже носят экстраординарный характер и, обсуждая проблему "убийств чести", жители республики неоднозначны в оценках - одни поддерживают подобную практику, другие выступают решительно против.

Он также отметил, что зачастую до общественности доходит лишь версия убийцы, а чтобы понять его природу и наличие мотива для "убийства чести", в каждом случае нужно разбираться отдельно.

«Следствие и общественность о причинах убийства узнает со слов виновного лица, что он сам называет мотивом. А как складывались отношения преступника и жертвы, что стало той последней каплей, толкнувшей на убийство - это мы не узнаем. Тут каждая история требует своего тщательного разбора без обобщений»,- пояснил он.

У части дагестанского общества "убийства чести" находят понимание

"Убийство чести" нельзя назвать явлением экстраординарным, но и обыденным его не назовешь, отметил политолог Эдуард Уразаев.

«На Северном Кавказе вопросы репутации семьи, рода издавна играют большую роль, и поэтому дело периодически выходит за правовые рамки, а иногда выливается в «убийства чести», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, уловить грань между "убийством чести" и прикрытием для семейных проблем очень трудно, и иногда и вовсе невозможно.

«В одних случаях это вызвано болезненно высоким ощущением братьев и сестёр. Но в некоторых случаях такие убийства могут быть прикрытием других проблем совместного проживания и конфликта интересов»,- пояснил он.

Уразаев также отметил, что в силу важности вопросов моральной репутации семьи, у части дагестанского общества «убийства чести» если не одобряются, то встречают понимание.