Жители Майкопа пожаловались на регулярные проблемы с водоснабжением

21 января 2020, 07:25

Хотя крупные аварии на водоводе происходят несколько раз в год, и проблемы с нехваткой воды существуют летом и осенью из-за отсутствия дождей в горах, но в этом году впервые не хватает воды зимой, рассказали жители Майкопа. Власти начали строительство второй ветки водовода, но это не решит проблему, поскольку водозабор снова будет построен в горах, заявил эколог Валерий Бриних.

Как писал "Кавказский узел", вечером 18 января в районе станицы Нижегородской в Адыгее произошел прорыв водопровода, результате аварии более 65 тысяч жителей Майкопа и нескольких районных населенных пунктов остались без воды. На следующий день власти организовали подвоз питьевой воды жителям. Вечером 19 января они отчитались о завершении ремонтных работ, пообещав начать подачу воды только утром следующего дня. В дома жителей Майкопа начала поступать вода, но с плохим напором и грязная, рассказали 20 января пользователи Instagram.

В Майкопе существует системная проблема с водоснабжением, заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители города.

Педагог Ирина Ажахова вечером 20 января сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в ее квартире в микрорайоне Михайлово до сих пор нет воды.

"Отключили вчера, обещали дать сегодня утром, потом днем. Нет до сих пор. Часто бывают проблемы с водой у нас, да и качество оставляет желать лучшего, часто бежит из крана явно ржавчина", - рассказала женщина. Крупные аварии на водоводе в Майкопе, по ее словам, бывают несколько раз в год, в летние и осенние месяцы из-за нехватки дождей в горах, где находится водозабор, происходят ограничения в подаче воды, зимой аварии случаются из-за оползней.

"13 января этого года было ограничение воды, тогда сообщали, что водовод порвал оползень. За день восстановили, а вчера опять трубы где-то прорвало", - рассказала Ирина Ажахова.

"Власти ссылаются на то, что была авария на водопроводе в горах, прорвало трубу. А до этого за день ввели ограничения в водоснабжении в восточных районах города - это Михайлово, Шовгеновский городок, в связи с тем, что в этом году мало снега", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель города Аслан Нагиров. Власти ссылаются на то, что в горной реке Серебрянке, которая питает водой часть Майкопа, мало воды из-за нехватки снега, сообщил он.

"Проблемы с водой у нас периодически бывают в связи с изношенностью водовода, постоянно бывают аварии, прорывы, но из-за того, что мало снега в горах - это какое-то новое явление. Обычно там снега достаточно, даже когда здесь, в городе и в районах севернее, нет его вообще", - отметил мужчина. Качество воды в тех районах, где живет сам Нагиров, его дети и родители - хорошее, считает он.

"Это Черемушки, северная часть города. Вода питьевая нормальная, чистая, мы ее пьем из-под крана, в некоторых районах, я наслышан, она бывает хуже. У нас в городе везде разная вода - где-то хорошая, где-то лучше. Видимо, влияет состояние водопровода", - сообщил Нагиров.

В доме жительницы Майкопа Алины Сараевой в Шовгеновском городке воды не бывает несколько раз в месяц, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы живем на пятом этаже, вода у нас бывает только ночью. В управляющей компании говорят, что сети изношены, потери большие, и до нас она просто не доходит. У соседей на первых этажах напор немного больше, днем бежит вода тонкой струйкой", - рассказала женщина. Жителям верхних этажей, по ее словам, приходится запасаться водой по ночам.

"У нас канистры, тазики, ведра, все наполнено. Летом совсем плохо, бывает, что и ночью до нас вода не доходит. Ждем, когда построят новый водовод и тогда, как нам говорят, проблема наша решиться", - сообщила женщина.

Пришлось брать отпуск за свой счет, поскольку детские сады были закрыты из-за отсутствия воды, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Майкопа Армине Тер-Петросян.

"Хотя Кумпилов попросил с пониманием отнестись работодателям к этой проблеме, что нам негде оставить детей, мой начальник мог предложить мне только отгул за свой счет. Я работаю в пекарне, у нас с сотрудниками проблемы", - сообщила женщина.

Майкопский групповой водовод устарел и ремонтируется только в случае аварий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" эколог Валерий Бриних.

"Эта первая нитка трубы, которая еще в 80-е годы была построена, вся изношена, по ней идешь и можно такие фонтанчики наблюдать, дырочки в ней со спичку толщиной. То есть, труба вся проржавевшая", - рассказал Бриних.

Майкоп питается из двух источников - это водозабор в Цицинском лесничестве и Гавердовский артезианский водозабор. Они подают воду большей части населения Адыгеи, которая проживает в Майкопе и Майкопском районе, пояснил эколог.

"В Гавердовском водозаборе вода плохая. Она с желтоватым оттенком, много железа в ней, мутная и с небольшим запашком. Видимо, связано с тем, что скважины старые. На расстоянии одного-двух километров от водозабора находится городская свалка. Я допускаю, что фильтрат со свалки может просачиваться в скважину", - предположил Бриних.

Год назад в Майкопе началось строительство второй трубы водопровода, до этого проблема бесперебойного обеспечения питьевой водой не решалась, отметил он. Средства на строительство второй линии магистрального водовода в размере трех миллиардов рублей были выделены из федерального бюджета, водозабор планируют построить возле Пшехского водопада на краю плато Лаго-Наки со стороны Апшеронского района. При этом воду планируют брать не из реки, а использовать подземные карстовые воды, которые накапливаются на плато и в карстовых полостях. Вода там достаточно жесткая, поскольку насыщена известняком, сообщил эколог.

"Я считаю, что вторая линия проблему не решит кардинально, потому что, на мой взгляд, там не так много воды, как написано в документах. И эти воды зависят от осадков, когда идут дожди, тает снег - это хорошо, но, опять же, низкий уровень воды никто не отменял в реках и грунтовых водах", - сообщил Бриних. По словам эколога, никто не изучал карстовые полости плато Лаго-Наки, серьезные изыскания для того, чтобы определить реальные запасы воды, не проводились.

"Водовод строится, еще не сделали водозабор, потому что он будет располагаться на территории памятника природы в верховьях рек Пшеха и Пшехашка. Это объект всемирного наследия, и там сейчас утрясаются вопросы с Министерством природных ресурсов России и с ЮНЕСКО", - рассказал Бриних. При строительстве водозабора необходимо серьезное вмешательство в памятник природы, там будет вырублен участок деревьев, кроме того, необходимо будет проводить бурильные работы. При этом никто не гарантирует, что при вводе в эксплуатацию второй очереди водовода проблема с водой в Майкопе решится, отметил он.

"Артезианских скважин бы набурили вокруг Майкопа, это была бы стабильная подача воды. На глубинных горизонтах вода всегда есть. Проект и изыскания нигде не публиковались, которые бы показали, что выхода нет, надо с гор воду вести, и что она будет по качеству лучше", - утверждает Бриних. Запасы воды в Адыгее разведаны, а строительство новой ветки водовода на равнине обошлось бы федеральному бюджету намного дешевле, считает эколог.

"Ведь новый водовод не застрахован от оползней и лавин, которые регулярно бывают в горах", - заявил Бриних.