Пользователи соцсети указали на плохое качество воды после аварии в Майкопе

20 января 2020, 10:38

В дома жителей Майкопа, более суток оставшихся без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе, начала поступать вода, однако с плохим напором и грязная, написали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", вечером 18 января в районе станицы Нижегородской в Адыгее произошел прорыв водопровода, результате аварии более 65 тысяч жителей Майкопа и нескольких районных населенных пунктов остались без воды. На следующий день власти организовали подвоз питьевой воды жителям. Вечером 19 января они отчитались о завершении ремонтных работ, однако подачу воды обещали начать только утром 20 января. Глава Адыгеи объявил сегодня выходной для школьников и воспитанников детсадов в Майкопском районе.

В сообществе "Типичная Адыгея" в Instagram,насчитывающем 88,6 тысячи подписчиков, сегодня размещено видео. На нем показано, что из крана течет вода. "Центр - есть вода. Как дела в других районах?" - говорится в аннотации к видео. По данным на 10.10 мск сегодня видео посмотрели 10600 раз, пользователи оставили под ним 153 комментария.

"Грязная вода идёт! Черёмушки!" - ответил ему ummxasadullah.

"Шовгеновский городок, вода есть", - написала innapolianskaia1987.

"В районе инфекционной больницы нет воды", - пожаловалась babayeva_sm.

"Краснооктябрьский посёлок - нет воды", - сообщила maksimterzu.

Пользователи соцсети, в дома которых начала поступать вода, пожаловались, что вода из крана идет грязная.

"Жёлтая и с каким-то привкусом", - написала 22.marina.22.

"Она очень грязная... вот даже сейчас пользоваться невозможно", - подтвердила n.a.kh71@bondar_e.

"Это ещё нормально. У нас... бежит чёрного цвета, как земля после дождя", - ответила ей kozina477.

Оlesya_vdovenko_01 написала, что опасается пить воду из-под крана. "Есть вода, но рыжая. Пить охота дико, но что-то страшно такую пить", - отметила она.

Жители Майкопа также заявили, что вода подается с плохим напором.

"В центре есть, грязноватая, но это полбеды! На 5 этаже напора нет, колонка не включается", - написал dmitriy_larionoff.

"Дали такой напор, что колонка не включается. Тонкой струйкой", - подтвердила g._svetlana.

"Вода тонюсенькой струйкой - ни колонку включить, ни постирать", - пожаловался пользователь под ником nadezhda_viktor.

На сайте Главного управления МЧС по Адыгее и администрации Адыгее информации о подаче воды в Майкопе нет со состоянию на 10.10 мск сегодня.