Скриншот кадра из видео в Instagram https://www.instagram.com/p/B7htyCiF2Nd/.

20 января 2020, 10:38

Пользователи соцсети указали на плохое качество воды после аварии в Майкопе

В дома жителей Майкопа, более суток оставшихся без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе, начала поступать вода, однако с плохим напором и грязная, написали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", вечером 18 января в районе станицы Нижегородской в Адыгее произошел прорыв водопровода, результате аварии более 65 тысяч жителей Майкопа и нескольких районных населенных пунктов остались без воды. На следующий день власти организовали подвоз питьевой воды жителям. Вечером 19 января они отчитались о завершении ремонтных работ, однако подачу воды обещали начать только утром 20 января. Глава Адыгеи объявил сегодня выходной для школьников и воспитанников детсадов в Майкопском районе.

В сообществе "Типичная Адыгея" в Instagram,насчитывающем 88,6 тысячи подписчиков, сегодня размещено видео. На нем показано, что из крана течет вода. "Центр - есть вода. Как дела в других районах?" -  говорится в аннотации к видео. По данным на 10.10 мск сегодня видео посмотрели 10600 раз,  пользователи оставили под ним 153 комментария. 

"Грязная вода идёт! Черёмушки!" - ответил ему ummxasadullah.

"Шовгеновский городок, вода есть", - написала innapolianskaia1987.

"В районе инфекционной больницы нет воды", - пожаловалась babayeva_sm.

"Краснооктябрьский посёлок - нет воды", - сообщила maksimterzu.

Пользователи соцсети, в дома которых начала поступать вода, пожаловались, что вода из крана идет грязная. 

"Жёлтая и с каким-то привкусом", - написала 22.marina.22.

"Она очень грязная... вот даже сейчас пользоваться невозможно", - подтвердила n.a.kh71@bondar_e.

"Это ещё нормально. У нас... бежит чёрного цвета, как земля после дождя", - ответила ей kozina477.

Оlesya_vdovenko_01 написала, что опасается пить воду из-под крана. "Есть вода, но рыжая. Пить охота дико, но что-то страшно такую пить", - отметила она.

Жители Майкопа также заявили, что вода подается с плохим напором. 

"В центре есть, грязноватая, но это полбеды! На 5 этаже напора нет, колонка не включается", - написал dmitriy_larionoff.

"Дали такой напор, что колонка не включается. Тонкой струйкой", - подтвердила g._svetlana.

"Вода тонюсенькой струйкой - ни колонку включить, ни постирать", - пожаловался пользователь под ником nadezhda_viktor.

На сайте Главного управления МЧС по Адыгее и администрации Адыгее информации о подаче воды в Майкопе нет со состоянию на 10.10 мск сегодня.

Примечание:

"Роспотребнадзор подтвердил низкое качество питьевой воды в Майкопе", "Жители трех городов Кубани остались без воды после аварии", "Отчет властей о подаче воды в Новочеркасске удивил горожан". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 января 2020, 11:13

20 января 2020, 10:15

20 января 2020, 09:57

20 января 2020, 09:17

20 января 2020, 08:20

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи