Подвоз воды в Майкопском районе. Фото: скриншот страницы 01_mchs_ra в Instagram https://www.instagram.com/01_mchs_ra/

20 января 2020, 10:15

Школы и детсады закрыты из-за аварии на водоводе в Майкопе

Глава Адыгеи объявил выходной для школьников и воспитанников детсадов в Майкопском районе после прорыва трубопровода.

Как писал "Кавказский узел", вечером 18 января в районе станицы Нижегородской в Адыгее произошел прорыв водопровода, результате аварии более 65 тысяч жителей Майкопа и нескольких районных населенных пунктов остались без воды. На следующий день власти организовали подвоз питьевой воды жителям. Вечером 19 января они отчитались о завершении ремонтных работ, однако подачу воды обещали начать только утром 20 января.

20 января "в Майкопе и Майкопском районе не будут работать детские сады и школы", - написал 19 января на своей странице в Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он попросил работодателей с пониманием отнестись к тому, если кто-то из родителей не сможет присутствовать на рабочем месте. "Эта ситуация доставит определённые неудобства для родителей малышей и младших школьников - не у каждого есть возможность оставить ребёнка с бабушкой или дедушкой", - написал глава республики.

По данным на 10.00 мск сегодня пост набрал 2995 отметки "нравится", пользователи оставили 146 комментариев.

Примечание:

"Роспотребнадзор подтвердил низкое качество питьевой воды в Майкопе", "Жители трех городов Кубани остались без воды после аварии", "Отчет властей о подаче воды в Новочеркасске удивил горожан". 

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