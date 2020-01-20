Школы и детсады закрыты из-за аварии на водоводе в Майкопе

20 января 2020, 10:15

Глава Адыгеи объявил выходной для школьников и воспитанников детсадов в Майкопском районе после прорыва трубопровода.

Как писал "Кавказский узел", вечером 18 января в районе станицы Нижегородской в Адыгее произошел прорыв водопровода, результате аварии более 65 тысяч жителей Майкопа и нескольких районных населенных пунктов остались без воды. На следующий день власти организовали подвоз питьевой воды жителям. Вечером 19 января они отчитались о завершении ремонтных работ, однако подачу воды обещали начать только утром 20 января.

20 января "в Майкопе и Майкопском районе не будут работать детские сады и школы", - написал 19 января на своей странице в Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он попросил работодателей с пониманием отнестись к тому, если кто-то из родителей не сможет присутствовать на рабочем месте. "Эта ситуация доставит определённые неудобства для родителей малышей и младших школьников - не у каждого есть возможность оставить ребёнка с бабушкой или дедушкой", - написал глава республики.

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