Подвоз воды жителям Майкопа организован в связи с аварией

19 января 2020, 20:01

В Майкопе организован подвоз питьевой воды для жителей, оставшихся без водоснабжения из-за прорыва трубы. Власти Адыгеи отчитались о восстановлении подачи воды с утра 20 января.

Как писал "Кавказский узел", вечером 18 января в районе станицы Нижегородской в Адыгее произошел прорыв водопровода. В результате аварии более 65 тысяч жителей Майкопа и нескольких районных населенных пунктов остались без воды. В МЧС по республики заявили, что водоснабжение будет восстановлено сегодня.

О завершении восстановительных работ на трассе Майкопского группового водовода сегодня сообщила городская администрация Майкопа на своем сайте.

"Началось заполнение системы и накопителей водой. В течение ближайших часов будут проводиться мероприятия по стабилизации давления в водопроводных сетях. Подача воды возобновится с 06.00 утра 20 января", - сказано в сообщении.

Со ссылкой на МУП "Майкопводоканал" в горадминистрации предупредили, что в связи с погодными условиями "в Майкопе сохранится режим ограничения подачи воды, полноценное водоснабжение будет обеспечено с 06.00 до 09.00 и с 19.00 до 22.00 ежедневно". Как долго продлятся ограничения, в сообщении не указано.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подтвердил информацию об окончании аварийных работ. "В течение получаса начнётся заполнение трубы водой. Ожидается, что вода поступит в дома и квартиры к утру (ориентировочно к 07.00 утра)", - написал он около 18.00 мск на своей странице в Instagram.

По его данным, "для снабжения жителей муниципалитетов организован подвоз воды", и все социальные и медицинские учреждения уже обеспечены водой. Также Кумпилов проинформировал, что занятия в образовательных учреждениях в Майкопе и Майкопском районе завтра, 20 января, отменены.

Причины частых аварийных ситуаций и отсутствия стабильного водоснабжения в Адыгее заключаются в изношенности действующей ветки водовода, а также в маловодье горных рек, отметил Мурат Кумпилов в своем другом посте, опубликованном около 18.30 мск.

"Мы инициировали проект строительства новой ветки водовода. Строительство началось в 2018 году [...] Протяженность ветки составит около 120 км. Питание нового трубопровода будет осуществляться из верховий рек Пшеха и Пшехашха. В итоге и существующая ветка, и вновь построенная должны обеспечить стабильным и качественным водоснабжением (горной водой) жителей Майкопа и Майкопского района", - написал глава республики.

Спасатели организовали подвоз воды для жителей поселка Первомайского Майкопского района, сообщило МЧС по Адыгее на своей странице в Instagram. На фото, опубликованных пресс-службой ведомства, видно, что люди набирают воду в канистры и ведра из пожарной машины.

Сегодня днем на сайте республиканского МЧС был опубликован график подвоза питьевой воды жителям Майкопа.