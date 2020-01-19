Более 65 тысяч жителей Адыгеи остались без воды после аварии

19 января 2020, 01:48

Прорыв водопровода произошел в Адыгее. Более 65 тысяч жителей Майкопа и трех районных населенных пунктов остались без воды.

Порыв водопровода произошел 18 января в Адыгее в районе станицы Нижегородской, сообщает МЧС по Адыгее.

Водоснабжение нарушено в центральной и восточной части Майкопа, а также в трех населенных пунктах Майкопского района. Место, где прорвалась труба диаметром 800 миллиметров, уже обнаружено. Планируется, что восстановлено оно будет сегодня, 19 января, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главное управление МЧС по республике.

В зоне отключения находятся более 12 тысяч частных и около 30 многоквартирных домов, в которых проживает более 65 тысяч человек. Кроме того, подача воды ограничена в 60 социальных объектах, сообщает "Россия сегодня".

Ранее "Кавказский узел" сообщал также, что в феврале 2018 года Роспотребнадзор сообщил о низком качестве питьевой воды в Майкопе, а местные жители жаловались на цвет и запах воды.