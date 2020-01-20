Жителей Баку не устроил размер компенсации за снос их домов

20 января 2020, 07:07

Снос жилых домов в районе бывшей улицы Советской в Баку приостановлен после протестов жильцов. Они заявили, что предложенной властями компенсации недостаточно для того, чтобы купить новое жилье.

Как писал "Кавказский узел", в 2015-2016 годах в Баку были снесены старые кварталы на территории, известной как Советская, в Ясамальском районе Баку. На этом месте 4 августа 2016 года начались работы по благоустройству и расширению дорог. Владельцам 3827 жилых и нежилых площадей была в соответствующем порядке выплачена компенсация, говорится в релизе, опубликованном на сайте президента Азербайджана. Жильцы, подлежащие переселению, выказывали недовольство предложенными компенсациями. Представители НПО опасались, что программа по расселению и сносу будет сопровождаться массовыми нарушениями прав жителей Баку.

Власти начали снос ветхих домов в районе бывшей Советской улицы, где проживали 24 семьи. В знак протеста местные жители попытались перекрыть дорогу, однако полиция не позволила им сделать это, сообщает 20 января Turan.

Работы ведутся без согласия жильцов и без санкции суда, рассказал адвокат Джавад Джавадов. "Люди не согласны с предлагаемой компенсацией. Без решения суда людей выселили на улицу и начали снос. У некоторых имущество осталось в разрушенном доме", - цитирует его издание.

Жильцам предложили компенсацию в размере 1500 манатов (порядка 884 долларов) за квадратный метр, информирует "Спутник-Азербайджан". Однако люди утверждают, что не смогут купить квартиру на полученные деньги. Они потребовали, чтобы размер компенсации соответствовал рыночным ценам.

После протестов жильцов власти приостановили снос домов и назначили встречу с ними, информирует со ссылкой на администрацию Ясамальского района издание.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2017 года в Баку была разрушена мечеть "Гаджи Джавад", располагавшаяся в зоне, известной как "Советская". Ранее прихожанам было обещано, что, если будет принято решение о сносе мечети, она не будет разрушена, пока не будет построен новый храм в другом месте. Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил с занимаемой должности главу администрации Ясамальского района "за самовольное решение" о сносе мечети.