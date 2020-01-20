Вид из окна сносимого дома на новостройку в центре Баку. Март 2012 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

20 января 2020, 07:07

Жителей Баку не устроил размер компенсации за снос их домов

Снос жилых домов в районе бывшей улицы Советской в Баку приостановлен после протестов жильцов. Они заявили, что предложенной властями компенсации недостаточно для того, чтобы купить новое жилье.

Как писал "Кавказский узел",  в 2015-2016 годах в Баку были снесены старые кварталы на территории, известной как Советская, в Ясамальском районе Баку. На этом месте 4 августа 2016 года начались работы по благоустройству и расширению дорог. Владельцам 3827 жилых и нежилых площадей была в соответствующем порядке выплачена компенсация, говорится в релизе, опубликованном на сайте президента Азербайджана. Жильцы, подлежащие переселению, выказывали недовольство предложенными компенсациями. Представители НПО опасались, что программа по расселению и сносу будет сопровождаться массовыми нарушениями прав жителей Баку.

Власти начали снос ветхих домов в районе бывшей Советской улицы, где проживали 24 семьи. В знак протеста местные жители попытались перекрыть дорогу, однако полиция не позволила им сделать это, сообщает 20 января Turan. 

Работы ведутся без согласия жильцов и без санкции суда, рассказал адвокат Джавад Джавадов. "Люди не согласны с предлагаемой компенсацией. Без решения суда людей выселили на улицу и начали снос. У некоторых имущество осталось в разрушенном доме", - цитирует его издание.

Жильцам предложили компенсацию в размере 1500 манатов (порядка 884 долларов) за квадратный метр, информирует "Спутник-Азербайджан". Однако люди утверждают, что не смогут купить квартиру на полученные деньги. Они потребовали, чтобы размер компенсации соответствовал рыночным ценам.

После протестов жильцов власти приостановили снос домов и назначили встречу с ними, информирует со ссылкой на администрацию Ясамальского района издание.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2017 года в Баку была разрушена мечеть "Гаджи Джавад", располагавшаяся в зоне, известной как "Советская".  Ранее прихожанам было обещано, что, если будет принято решение о сносе мечети, она не будет разрушена, пока не будет построен новый храм в другом месте. Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил с занимаемой должности главу администрации Ясамальского района "за самовольное решение" о сносе мечети.

Примечание:

"Компенсации за снос домов в Нардаране получили 137 семей", "Власти Сумгаита заявили о планах сноса 17 коммерческих объектов", "ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить жительнице Баку 58 тысяч евро за снесенный дом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 января 2020, 11:13

20 января 2020, 10:38

20 января 2020, 10:15

20 января 2020, 09:57

20 января 2020, 09:17

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи