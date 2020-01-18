Сотрудники силовых структур на антитеррористическом учении в Адыгее. Фото пресс-службы НАК. http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/operativnym-shtabom-v-respublike-adygeya-6.html#&gid=1&pid=10

18 января 2020, 19:55

НАК отчитался о ликвидации 11 ячеек ИГ* в Дагестане

Деятельность 11 законспирированных ячеек запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" пресекли силовики в Дагестане в 2019 году, сообщил замдиректора ФСБ России - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин.

По его оценкам, террористическая активность на территории СКФО снизилась, "а число преступлений террористической направленности сократилось в два раза". "В Дагестане же их совершение не допущено (в 2019 году)", - заявил Сироткин на заседание комиссии Национального антитеррористического комитета (НАК) по Дагестану 17 января.

Вооруженное подполье в Дагестане изменило образ своего существования и пришло к форме законспирированных ячеек, поэтому заявлять о полном отсутствии боевиков в республике преждевременно, заявили в марте 2019 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сироткин упомянул профилактику в сфере терроризма, в том числе среди молодых людей и социальную реабилитацию детей, возвращенных из зон боевых действий на территории Ирака и Сирии, сказано в сообщении, опубликованном 17 января на сайте НАК.

Руководитель аппарата НАК сообщил, что в 2019 году силовики пресекли в Дагестане деятельность 11 законспирированных ячеек "Исламского государства"*. "Несмотря на достигнутые результаты, на территории республики продолжают распространяться предпосылки к формированию новых террористических групп из числа сторонников радикальных религиозных сфер. Подтверждением служит пресечение в 2019 году деятельности 11 законспирированных ячеек международной террористической организации "Исламское государство"* общей численностью более 30 человек", - цитирует Сироткина ТАСС.

Ячейки действовали в нескольких районах республики, в Буйнакске, Дербенте, Каспийске, Кизляре, Махачкале, уточнил Сироткин.

Напомним, 18 сентября 2019 года силовики отчитались о предотвращенном теракте в Дагестане. НАК заявил тогда, что задержанный сторонник террористической организации "Исламское государство"* изготовил мощную бомбу, планируя теракт. 27 сентября МВД России сообщило о задержании девяти человек в нескольких регионах России, в том числе в Дагестане, которые, по данным силовиков, были членами преступной группы, организованной участником организации "Исламское государство"*.

17 сентября 2019 года в МВД сообщили, что с начала года в 17 регионах России, в том числе на Северном Кавказе, были выявлены законспирированные ячейки ИГ*. 

При этом не всегда можно проверить, насколько соответствуют действительности заявления силовиков. Нередко задержанные заявляют об отсутствии вины, как в частности, четверо молодых жителей Буйнакска, которых обвинили в создании отряда "Исламского государства".Дело, за которым следит "Кавказский узел", рассматривается в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Подсудимые заявили о невиновности, а их защита настаивает на том, что видео с присягой ИГ*, в котором фигурируют буйнакцы, носит постановочный характер.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей. Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.

Примечание:

"Суд открыл процесс по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова", "Две жительницы Дагестана арестованы по делу о финансировании террористов", "Следствие назвало уроженца Дагестана организатором сбора средств для ИГ*".

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