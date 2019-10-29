Обвиняемые в причастности к ИГ* буйнакцы заявили суду о невиновности

29 октября 2019, 21:05

Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела четырех молодых жителей Буйнакска, обвиняемых в хранении оружия и создании отряда запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Подсудимые отказались признать свою вину и пообещали пояснить свою позицию в ходе процесса.

Как писал "Кавказский узел", расследование дела четырех жителей Буйнакска – Самата Татарханова, Данияла Загирова, Рамазана Закарьяева и Али Рамазанова было завершено в начале сентября. Родственники арестованных заявляли об их невиновности, а защита требовала у следователей видео с присягой ИГ*, чтобы доказать его постановочный характер.

23 мая правозащитники сообщили, что все четверо обвиняемых отказались от своих показаний, сославшись на самооговор под пытками. Молодые люди заявляли, что после задержания их пытали током, а также вывезли в лес и под дулами автоматов заставили прочитать перед видеокамерой присягу лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*. Заявление жителей Буйнакска о вынужденной записи присяги ИГ* – уникальное для Дагестана явление, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитник и адвокат.

На первом заседании по делу Рамазана Закарьяева, Самада Татарханова, Али Рамазанова и Данияла Загирова в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, которое прошло 28 октября, присутствовали только корреспондент "Кавказского узла" и один слушатель. В заседании участвовали коллегия судей из трех человек, гособвинитель, четыре адвоката по назначению (адвокаты по соглашению не явились на заседание) и четверо сменявших друг друга полицейских и судебных приставов, сообщил корреспондент "Кавказского суда".

В начале заседания подсудимые представились. Рамазан Закарьяев - молодой человек крепкого телосложения, был в суде в темно-желтой рубашке – рассказал, что родился в 2000 году в Ханты-Мансийском округе, но проживал в Буйнакске. До своего ареста Закарьяев успел окончить школу и учился на третьем курсе сельхозколледжа, где изучал земельно-имущественные отношения.

Самат Татарханов – молодой человек среднего роста, был в темно-синем свитере – сообщил, что родился в Махачкале в 1999 году, проживал в Буйнакске. Татарханов получил среднее профессиональное образование по специальности "автомеханик" и до своего ареста учился в Дагестанском государственном аграрном университете.

Следующим представился самый молодой из подсудимых Али Рамазанов – небольшого роста. Он был одет в темную одежду, говорил тихо. Молодой человек рассказал, что родился в 2001 году в селе Карамахи, но также проживал в Буйнакске. Образование у Рамазанова девять классов, до ареста он подрабатывал плотником.

Последний из подсудимых Данияр Загиров – также среднего роста, носит очки – сообщил, что родился в 1999 году в Буйнакске и проживал там же. Загиров закончил девять классов, до своего ареста учился в педагогическом колледже.

Все подсудимые не женаты и ранее не судимы, все были арестованы одновременно – 21 октября 2018 года. Двое из подсудимых на момент ареста, а именно Закарьяев и Рамазанов, были несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что родственники подсудимых заявили об исчезновении молодых людей как минимум за четыре дня до сообщения СКР об их задержании. По их словам, правоохранители в течение нескольких дней отрицали, что юноши задержаны.

Затем прокурор Айдамиров зачитал обвинительное заключение, оглашение которого заняло около 20 минут. Из документа следовало, что в январе 2017 года Закарьяев, "поддерживая" идеи ИГ*, в городе Буйнакске объединился с единомышленниками Рамазановым и Татархановым и создал с ними "террористическое сообщество" с целью дальнейшего создания незаконного вооруженного формирования на территории Буйнакского района. Целью этого НВФ, по мнению следователей, являлось ведение вооруженной борьбы с представителями власти, изменение конституционного строя и установление в России законов шариата. В июле 2018 года к этому сообществу присоединился Даниял Загиров, сообщил гособвинитель.

"Таким образом, Закарьяев, Рамазанов, Татарханов обвиняются по части 2 статьи 205.4 УК РФ, то есть создание террористического сообщества из устойчивого круга лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности", - огласил прокурор Айдамиров отрывок из обвинительного заключения.

Далее, по версии следствия, с февраля 2017 по сентябрь 2018 года, Закарьяев, Рамазанов и Татарханов прошли в Буйнакске, с помощью Интернета, обучение обращению с огнестрельным оружием, взрывными устройствами и холодным оружием с целью "ведения террористический деятельности и введения в РФ норм шариата". В связи с этим, отметил прокурор, трое подсудимых обвинены по статье 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.

Затем, по данным следователей, 10 августа 2018 года все четверо подсудимых приобрели в Буйнакске пистолет, переделанный в боевой из травматического, два револьвера, патроны различных калибров, гранату Ф-1, две гранаты РГД-5 и три охотничьих ножа. Тем самым, по мнению гособвинения, подсудимые создали и приняли участие в незаконном вооруженном формировании, что подпадает под часть 1 и часть 2 статьи 208 (создание и участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом) УК РФ.

19 октября 2018 года, согласно зачитанному прокурором обвинению, в горно-лесистой местности недалеко от Буйнакска Самат Татарханов, Даниял Загиров, Рамазан Закарьяев и Али Рамазанов дали клятву лидеру ИГ* Аль-Багдади, тем самым вступили в эту запрещенную в России организацию. Прокурор в связи с этим предъявил всем четверым обвинение по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) УК РФ.

Получив видео присяги, адвокаты направили ее в "Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки". Экспертиза показала, что клятвы были даны под давлением - за кадром на молодых людей воздействовал манипулятор, заявил в начале сентября адвокат Арсен Магомедов. "Кавказский узел" на тот момент не располагал копией итогового заключения экспертизы, проведенной "Санкт-Петербургским институтом независимой экспертизы и оценки".

Также гособвинитель Айдамиров обвинил подсудимых по части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Прокурор сообщил, что после приобретения оружия и боеприпасов 10 августа 2018 года молодые люди их закопали в горно-лесистой местности и откопали 19 октября 2018 года, за двое суток до своего заключения под стражу, и носили их при себе до своего задержания.

Как далее сообщил прокурор, 15-18 февраля 2018 года Данияр Загиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" под псевдонимом "Антон Дуков" выложил видеообращение одного из лидеров ИГ*, в котором, по мнению следователей, содержались призывы к экстремистской деятельности. В связи с этим Загирову предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет") УК РФ. Кроме того, Загиров обвиняется и в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ).

После выступления прокурора все четверо подсудимых отвергли обвинение и не признали себя виновными, пообещав дать пояснения по этому делу в конце процесса.

Следующее заседание состоится 12 ноября в 14.00 мск. На нем планируется допрос семи свидетелей обвинения.

Присутствовавшие в суде адвокаты (по назначению) отказали корреспонденту "Кавказского узла" в комментариях, сославшись на отсутствие согласования позиции подсудимых с адвокатами по соглашению.

"В Дагестане - и не только в Дагестане - за полтора десятилетия формирования правоохранительных практик по борьбе с терроризмом и экстремизмом КТО, массовые аресты в мечетях, постановка на учет, похищения людей, организация уголовных дел на основе оговора под давлением, фальсификации улик или самооговора под пытками сложились в самоподдерживающуюся систему. Эта машина функционирует в интересах большой группы работников правоохранительных органов", - отметил ранее руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов. Подробности о сложившейся в Дагестане системе приведены Соколовым в материале "Соколов: "антитеррористический комбайн" ломает жизни дагестанцев" на "Кавказском узле".

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.