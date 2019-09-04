Конфискованные боеприпасы. Фото http://dagestan.sledcom.ru/news/item/1386685/

04 сентября 2019, 09:45

Завершено расследование дела о причастности буйнакцев к ИГ*

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о причастности четырех жителей Буйнакска к террористической организации, сообщили 3 сентября следователи.

Как писал "Кавказский узел", четыре жителя Буйнакска - Самат Татарханов, Даниял Загиров, Рамазан Закарьяев и Али Рамазанов - были обвинены в незаконном обороте оружия и организации террористического сообщества. Даниялу Загирову также инкриминируют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Родственники арестованных заявляли об их невиновности, а защита требовала у следователей видео с присягой ИГ*, чтобы доказать его постановочный характер.

По версии следствия, молодые люди были в сговоре и приобрели у неизвестного "два револьвера, один пистолет, две гранаты и более 100 патронов различного калибра", после чего носили их при себе. 23 мая правозащитники сообщили, что все четверо отказались от показаний, сославшись на самооговор под пытками. Молодые люди заявляли, что после задержания их пытали током, а также вывезли в лес и под дулами автоматов заставили прочитать перед видеокамерой присягу лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Расследование дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщила 3 сентября пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Согласно итоговой версии следствия, в январе 2017 года обвиняемые создали террористическое сообщество и планировали в Буйнакске и Буйнакском районе "акции террористического характера" и нападения на правоохранителей. "Трое из них прошли обучение в целях приобретения знаний, практических умений и навыков, психологической подготовки, правил обращения с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Один из обвиняемых в феврале 2018 года разместил на своей странице в соцсети "аудио- и видеоматериалы, в которых имеются призывы к совершению экстремистских действий", уточняется в пресс-релизе. В ближайшее время дело будет направлено в суд, сообщили следователи.

Молодым людям предъявлены обвинения в создании террористического сообщества, участии в нем, участии в террористической организации, обучении террористической деятельности и незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Им грозит до пожизненного лишения свободы.

Комментариев от адвокатов обвиняемых относительно окончательной версии следствия пока не поступало.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Обвиняемым в причастности к ИГ* буйнакцам продлен арест", "Обвиненные в причастности к ИГ* буйнакцы отказались от показаний", "Арестованные жители Буйнакска пожаловались на пытки".

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