Число жертв отравления в Кизляре выросло до 102

16 января 2020, 12:55

Более ста пациентов, в том числе 50 детей, госпитализированы после отравления питьевой водой в Кизляре, сообщил Минздрав Дагестана. В городе запланирована массовая вакцинация от гепатита, уточнили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 14 и 15 января с симптомами острой кишечной инфекции в больницу обратились 72 жителя Кизляра, 69 из них были госпитализированы. Причиной массового отравления могла стать загрязненная водопроводная вода, предположил Следственный комитет.

Дело о массовом отравлении в Кизляре расследуется по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), предусматривающей до двух лет лишения свободы.

Число пациентов, госпитализированных в горбольницу Кизляра с симптомами острой кишечной инфекции, достигло 102, среди них 50 детей, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава Дагестана.

По его словам, состояние всех пациентов - легкой и средней степени тяжести, медицинская помощь им оказывается в полном объеме.

Кроме того, в городе "ведется работа по обеззараживанию питьевой воды", уточнил сотрудник Минздрава. "Для населения организован подвоз воды. Жильцам домов рекомендовано провести дезинфекцию накопителей воды в своих квартирах", - сказал он

Сегодня на совещании оперативного штаба первый замминистра здравоохранения республики Татьяна Беляева, возглавляющая штаб, анонсировала массовую вакцинацию кизлярцев для предотвращения распространения гепатита А. По ее словам, первая партия вакцин уже поступила в город. В первую очередь планируют прививать детей до 10 лет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии Кизляра.