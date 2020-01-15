Машина скорой помощи. Фото: Владимир Аносов / Югополис

15 января 2020, 19:29

Прокуратура начала проверку обстоятельств массового отравления в Кизляре

Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления людей водой в Кизляре.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Кизляра 14 января сообщила об отравлении 10 детей и 22 взрослых питьевой водой. Мэр обвинил в загрязнении воды местных жителей, заявив, что они незаконно проложили к водопроводу канализационные трубы. Представитель Минздрава Дагестана сообщил сегодня, что число отравившихся возросло до 72.

На сегодняшний день с симптомами острой кишечной инфекции в больницу обратились 72 человека, 69 из них госпитализированы. По предварительным данным, причиной заболевания граждан является некачественная вода. В связи с массовым отравлением прокуратура Дагестана организовала проверку соблюдения федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи возбудили дело по ч.1 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по Дагестану Расул Темирбеков.

"Предварительно причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В расследовании задействованы, в том числе, сотрудники и эксперты Управления Роспотребнадзора республики, специалисты в области санитарно-эпидемиологической безопасности", - рассказал представитель Следкома.

Водоснабжение с несоответствующей санитарным нормам насосной станции в Кизляре приостановлено и организован подвоз воды в районы города, рассказали в мэрии.

Еще до вспышки инфекции в Кизляре была почасовая подача воды, полностью решить проблему водоснабжения предполагается в ближайшие два года, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы администрации города Сельминаз Салихова.

По ее словам, специалисты и волонтеры продолжают подворовый обход. "Легкая форма заболевания выявлена еще у нескольких жителей города, но от госпитализации они отказались", - отметила Салихова.

Примечание:

"Три человека погибли в Дагестане от отравления газом", "Власти назвали причину массового отравления в Шахтах", "Обвиняемый в отравлении на таганрогском заводе отстранен от работы".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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